Víctor Ruiz: "Qué mejor vuelta de la afición del Betis al estadio que jugando en Europa; es un premio enorme"

El central Víctor Ruiz, otro de los discutidos en la primera parte de la temporada y que ha acabado como un líder de la defensa de un Betis que le ha ofrecido la renovación, tuvo el honor de marcar el tanto que consumaba la remontada ante el Celta (2-3) y sellaba el billete para la Europa League, un "premio" que dedica a la añorada afición.

"A la gente le digo que lo disfruten, eso lo primero. También que, en varias entrevistas me preguntaron qué sería lo mejor que podíamos hacer cuando la gente por fin pueda volver al estadio Benito Villamarín. Pues qué mejor manera que volver todos al estadio jugando en Europa. Es un premio enorme", ha destacado el zaguero en los medios del club.

"Se ha puesto todo muy cuesta arriba, pero hemos reaccionado a tiempo para remontar, conseguir la victoria y clasificarnos para jugar la Europa League, que era el objetivo que nos habíamos marcado", ha comenzado analizando. En este sentido, Víctor Ruiz cree que verse con todo perdido fue la mecha que hizo prender la ilusión.

"El hecho de ir perdiendo nos ha hecho dar un paso adelante y ser más valientes. Con el 2-0 aún más. Quizás hemos tenido que ir a la desesperada, pero nos ha salido bien y hemos conseguido ganar", ha admitido, antes de restar importancia en si en lo de Bartra sobre Santi Mina hay penalti o no: "A mí me pilla muy lejos, no sé exactamente bien lo que había pasado. He preguntado por ahí, había dudas de si había sido penalti o no, pero bueno, han hecho gol y eso no ha evitado que luego le diéramos la vuelta y ganáramos".

"Los últimos resultados... Hemos estado sufriendo demasiado y nos merecíamos acabar así, con una remontada y una victoria como ésta", ha señalado el central catalán sobre la racha de empates, antes de restar trascendencia a su gol en Balaídos que no cree que merezca el titular de "el gol que da la Europa League".

"A ver... ha sido un gol y ya está. Metes un gol un día y ya... no, hostia. Este gol ha sido importante, ha sido el premio a un trabajo que merecía esta victoria, pero ha habido muchos goles importantes a lo largo de la temporada", ha terminado.