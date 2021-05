Las camisetas (y marcas) que vestía el Betis cada vez que se clasificó para Europa

Aunque ya lo sabía desde la jornada 37, cuando se impuso al Huesca con un solitario tanto de penalti de Borja Iglesias, no fue hasta este sábado en Balaídos cuando el Betis certificó que su duodécima clasificación para competiciones europeas sería para la UEL y no para la nueva Conference League. Un hito que convierte a Manuel Pellegrini en el décimo técnico en la historia que sella el pasaporte verdiblanco, con una sexta plaza que supone un auténtico éxito en una campaña atípica, sin público en los estadios salvo en el epílogo (y no en todos).

Gracias la ardua labor recopilatoria y estadística de @BetisShirts y @BetisStats, así como a los impagables archivos del Real Betis Balompié, Manquepierda.com y @MemoriadelBetis (y los más recientes de UESyndication y Lince Photo Agency), ESTADIO Deportivo ha podido rescatar las equipaciones con las que el conjunto heliopolitano desempolvó su pasaporte, así como las marcas que lo vestían cada una de esa docena de cursos que ya están instalados por méritos propios en la centenaria trayectoria de la institución verdiblanca.

