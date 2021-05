Lo que dice el acta sobre Tello, el único que se perdería el inicio de la 21/22

No fue un partido violento, ni mucho menos, pero sí intenso, con el Betis buscando un triunfo (con remontada incluida) que le asegurara la Europa League sin tener que depender de los resultados de Real Sociedad y Villarreal, más un Celta en pos de su sexta victoria seguida para despedirse con condiciones de su público, pues casi 3.000 personas acudieron a Balaídos en la última jornada de LaLiga. Con todo, a Gil Manzano se le fue un poco de las manos el tema de las amonestaciones, aunque acertó en los dos penaltis señalados. Una quincena de tarjetas, entre ellas una doble amarilla a Tello y una roja directa al entrenador vigués, 'Chacho' Coudet, jalonaron su actuación.

Especialmente curioso fue el caso del extremo verdiblanco, que ingresó al descanso en sustitución de Aitor Ruibal y que se marchó expulsado en el minuto 75, después de ver dos amarillas prácticamente consecutivas. Encima, la manera tan particular de mostrarlas del árbitro extremeño, sin dirigir las cartulinas a los afectados, confundía a quienes lo siguieron por televisión, hasta el punto de creer los propios comentaristas y el locutor presente a pie de campo que la anterior amonestación a Fekir había sido en realidad para el sabadellense por protestar.

La posterior redacción de acta aclaró que, primero, Tello es castigado por "desplazar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego", para, al minuto siguiente, ver otra tarjeta por "derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria". Pese a las protestas, el ex del Barça apostó mayoritariamente por la conocida como 'cara de póquer', por lo que no tendrá la semana próxima, cuando se reúna Competición, más sanción que la de un partido por haber visto una doble amarilla, que cumplirá, si sigue, en la primera jornada de LaLiga 21/22.

De los apercibidos, Canales no fue ni convocado por precaución, mientras que Miranda, Guido y William Carvalho no la vieron, por lo que no cumplirán ciclo, aunque, en los últimos años, la RFEF acostumbra a indultar a los que llegan a la última jornada y ven una cartulina que les supone la quinta, décima o decimoquinta. Sea como fuera, la de Tello será la única ausencia obligada para Pellegrini por sanción en la nueva edición de un campeonato regular en la que el Betis defenderá la brillante sexta plaza conquistada en ésta.