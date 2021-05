María Galiana, otra bética veterana que bendice la renovación (oficial ya) de Joaquín

"Un chispazo. Una decisión meditada. El destino. ¿Quién puede prever el mañana? Que me lo digan a mí, que, a los 65 años, me jubilé de la docencia y dediqué mi vida al mundo de la interpretación. Ahora, 20 años después, sigo disfrutando de esta profesión como el primer día. La suerte de trabajar en lo que me hace feliz. Hablar de felicidad es hablar del Betis, mi Betis, el Betis de Joaquín. ¡Qué jugador! Es que no pasa el tiempo por él... Una y otra vez subiendo la banda. Y marcando. ¡Lo he disfrutado tanto! Cuando era joven, el mundo era de los mayores. Eso parece haber cambiado en estos tiempos, aunque yo sigo empeñada en seguir dando guerra. ¿Y tú, Joaquín?".



Con un precioso vídeo, protagonizado por la actriz de reconocido beticismo María Galiana, cuya voz en off preside las imágenes, el conjunto verdiblanco ha hecho oficial la renovación por una temporada más de su capitán, Joaquín Sánchez, que aparece al final, después de un brazalete anunciador, bromeando con la protagonista de 'Solas' o de la afamada serie 'Cuéntame', que le pasa el testigo y, de veterana a veterano, bendice la continuidad del mediocampista portuense, que estaba cantada al confesar las dos partes que no habría problemas en sellar una ampliación hasta 2022.



Joaquín, que cumplirá 40 años el próximo 21 de julio, ha terminado la campaña 20/21 con menos minutos de lo que habría deseado (algo más de 1.400), aunque ha participado en 30 partidos oficiales (27 de LaLiga y 3 de la Copa del Rey), en los que anotó dos tantos y brindó seis asistencias. Recientemente, el extremo ha batido algunos de los récords que le quedaban, como ser el futbolista con más encuentros con el Betis, superando a otro mito verdiblanco como el guardameta José Ramón Esnaola.