El guiño del Betis a un Fekir "en un buen momento"

El bético Nabil Fekir ha acabado la temporada con un sabor agridulce, consiguiendo la clasificación europea con el Betis, que el próximo curso disputará la Europa League; viendo puerta frente al Celta y quedándose fuera de la lista de Francia para la Eurocopa. Un encontronazo de sensaciones que, sin embargo, no ha impedido al francoargelino ser incluido en el Team of the Season de LaLiga por segunda temporada consecutiva.



Para celebrarlo, Fekir concedió una pequeña entrevista al programa El Córner en la que se mostró satisfecho por el reconocimiento, al tiempo que mostró sus impresiones como bético.



"Para mí es un orgullo, es una recompensa a todo el trabajo del año, al del equipo. Estoy muy orgulloso", señaló Fekir, quien se mostró contento con su rendimiento: "Sí, pienso que estoy en un buen momento, no sé si el mejor, pero un buen momento, y cada día trabajo muy duro en los entrenamientos. Gracias a Dios tengo resultados".



Al ser cuestionado sobre el compañero de equipo que a su juicio debería formar parte también de esta selección de los mejores de LaLiga, Fekir lo tuvo claro: "Hay muchos, pero si tengo que elegir sólo uno, elijo a Aïssa Mandi, primero porque es mi amigo, y segundo, porque ha hecho una gran temporada". El central argelino, que jugará el próximo curso en el Villarreal, es uno de sus principales apoyos en el vestuario del Betis: "Con Aïssa Mandi, sí, porque hablamos el mismo idioma, hemos vivido y jugado en el mismo país y ahora jugamos en el mismo equipo".



Respecto a las puntuaciones que aparecen en su carta del Team of the Season (90 de ritmo, 92 de tiro, 91 de pase, 96 de regate, 47 de defensa y 90 de físico), el francés sólo tiene una pequeña objeción: "Sí, creo que en defensa falta un poco porque no sé si la gente lo ve bien, pero en el campo hago mucho esfuerzo. Pero en general está bien".



El Betis, a través de sus medios oficiales, le mandó un guiño. "Se puso nervioso", asevera la cuenta verdiblanca junto con emoji babeantes mientras recrean el golazo de Fekir al Celta, el momentáneo 2-2 que espoleaba definitivamente hacia la remontada y la Europa League.