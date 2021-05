Pellegrini habla sobre el futuro del 'EuroBetis' y su planificación deportiva.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, analizó este martes la actualidad del conjunto verdiblanco, una vez que haya finalizado la temporada en la sexta posición de la tabla, clasificándose para la Europa League el próximo año. "Mientras más dificultades hay en los logros, más valor tienen", resaltó el chileno en los micrófonos de Radio Marca Sevilla, a la vez que destacó que se encontraron a "un grupo dispuesto a revertir la situación del año pasado y competir con instituciones con más presupuesto". "Lo conseguimos con mucho esfuerzo".

En lo que respecta al cambio de imagen del Betis a lo largo de la segunda mitad de la temporada, Pellegrini no quiso marcar un punto de inflexión fijo: "Yo creo que fue a través del tiempo, no hay que marcar una fecha fija. Terminamos una primera vuelta con 32 goles en contra, algo muy complicado para ser un equipo competitivo".

Sobre el mercado, Pellegrini destacó que la dirección deportiva y el club trabajan en reforzar las necesidades del futuro 'EuroBetis'; un trabajo para el que el mes de junio, según Pellegrini, será muy importante.

La entrevista íntegra a Pellegrini



- Una temporada complicada y exitosa: "Muchas gracias, mientras más dificultades hay en un logro, más valor tiene. En ese aspecto lo hablé al comienzo con el plantel, que veníamos de una temporada anterior bastante decepcionante para los hinchas, para los propios jugadores, que pierden valor, pero encontramos un grupo muy dispuesto a intentar revertir la situación, con toda la dificultad que tiene conseguir estos logros, pelear contra instituciones que quizás en estos momentos están más fuertes que el Betis, pero lo logramos con esfuerzo y con mucho compromiso".

- El punto de inflexión del curso: "Yo creo que a través del tiempo, sin colocar una fecha fija. Partimos la temporada bastante bien, con nueve puntos de 15, ganamos tres partidos, perdimos uno jugando mal contra el Getafe, que le puede pasar a cualquier equipo, y perdimos uno muy injustamente contra el Real Madrid con una serie de decisiones que fueron más que cuestionable. Pero igual el equipo sacó un 60% de los puntos, que si se proyecta a un campeonato son casi 70 puntos. Quizás se creyó que la cosa era más fácil de lo que parecía, empezamos a cometer una serie de errores, entramos en un bache que de nueve partidos perdimos siete, y terminamos la primera vuelta con 32 goles en contra, que es imposible para que un equipo sea competitivo. Se fue madurando poco a poco en funcionamiento, un sistema distinto, una mentalidad de equipo grande. Ya en diciembre aunque tuvimos las derrotas ante Levante y Granada, le dimos la vuelta a los resultados respecto a octubre y noviembre. Y en 2021, de 24 partidos, perdimos dos, bastante injustos ante Barcelona y Sevilla, es un rendimiento altísimo. Quizás se cuestionó un poco por algunos empates seguidos, pero yo veía que el equipo estaba en un funcionamiento importante para poder buscar los logros. Conseguimos el sexto puesto, estuvimos cerca del quinto, por una serie de hechos que se fueron mejorando con el tiempo".

- La evolución de algunos futbolistas: "Uno como técnico tiene que exigirle a los jugadores la capacidad que uno sabe que tienen. Todos tienen una carrera y sabemos lo que son capaces de dar. Además había un consenso de grupo de que la temporada anterior no habían estado a la altura de rendimiento que esta plantilla necesitaba. En ese aspecto es una doble superación, mejorar lo del año anterior y aspirar a objetivos que a comienzo de la temporada nadie esperaba porque en el fútbol hay una realidad económica y ahora mismo hay ocho o nueve equipos en LaLiga que están por encima del Betis. Se pudieron superar los momentos negativos a través del trabajo, del esfuerzo y del compromiso".

- La mejoría defensiva en 2021: "Por supuesto que concediendo 32 goles en la primera vuelta es muy difícil conseguir logros. Concediendo 60 como han sido casi todas las últimas temporadas también es casi imposible, alguna vez se podrá hacer, pero las estadísticas son para sacar información y pasamos de ser la última defensa, con 32 goles en los primeros partidos, a tener 18 en la segunda vuelta. Pasamos de casi dos goles por partido a menos de un gol. Si un equipo quiere aspirar a competencias europeas y estar entre los seis primeros es muy difícil si concede más de un gol por partido. Ojalá podamos mantener esa disposición y ese compromiso de todos en defender, siendo un equipo que juega bastante abierto en campo contrario. Cuando se pierde el balón necesitamos el compromiso de todos en la recuperación, con un sistema táctico, que pueden ser muchos y variados que dependerán siempre del rendimiento individual de los jugadores".

- Refuerzos para la próxima temporada: "Lamentablemente, aunque fue un hecho que avala todavía más lo que hizo el plantel, la temporada pasada no se pudo traer a nadie y se fueron varios jugadores. Llegaron sólo varios jugadores con el pase como Bravo, Montoya, Juan Miranda, que venía del Barcelona, y Víctor Ruiz. Eso le da un doble mérito a la plantilla. El futuro indica primero la necesidad de captar que entramos a una competencia europea, que va a ser muy exigente, y por supuesto que todos queremos tanto internamente como los hinchas del club, tener una buena actuación sabiendo que vamos a enfrentar a equipos muy difíciles. Y lo más importante, entender que tampoco se puede descuidar LaLiga, una liga complicada en la que no cuesta nada meterse abajo. Que vamos a llegar los viernes a las tres de la mañana para jugar el domingo. Hay que tener un plantel más competitivo, más numeroso y con más experiencia que el que tuvimos este año. Pero también hay una realidad económica con el fair play y la masa salarial que están estudiando en el club. Estoy seguro de que harán todo lo posible para tener un plantel lo más competitivo posible. Pero hay una realidad de la que uno no se puede sustraer".

- Buscar la continuidad en Europa: "Yo no creo que sea el talón de Aquiles solamente del Betis, son instituciones que cuando dan un paso hacia competencias más grandes europeas, tienen que ir de la mano de un presupuesto. Usted me nombra el Villarreal, la Real Sociedad o los cuatro equipos grandes que están arriba peleando y tienen presupuestos bastante más grandes. Hay una realidad que uno tiene que entenderla y el problema del Betis es que la popularidad es más grande que la de todos esos equipos o al menos equivalente con la de Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, todos los que pelean arriba. El hincha es exigente y hay que tratar de darle las mayores satisfacciones posibles dentro de una realidad que no se puede sustraer".

- Cómo desconecta en verano: "No se puede desconectar uno como técnico. Para mí lo más importante del año y creo que cerca del 80-90% del éxito de la temporada está justamente en la confección de la plantilla. En este tiempo tenemos que estar trabajando con la dirección deportiva, con los directivos, para tratar de tener todos claro lo que se necesita, lo que vamos a enfrentar, la disponibilidad económica que existe... Este mes para mí va a ser muy importante y estaremos pendientes de lo que se está haciendo".

- La pretemporada 21/22: "Estamos planificando la pretemporada, todavía está sin cerrar al 100%. Una vez que la tengamos daremos información detallada porque puede haber muchos cambios. Marbella siempre es una opción importante porque el calor es mejor que en Sevilla en julio y agosto