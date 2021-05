Mandi aclara el motivo real de su ausencia en los últimos partidos con el Betis

Aïssa Mandi se despide del Real Betis. El central acaba su contrato con la entidad verdiblanca y, después de que unas larguísimas negociaciones no acabarán con acuerdo para la renovación, ha decidido comprometerse con el Villarreal a partir de la próxima campaña. El cuadro castellonense era un rival directo de los heliopolitanos por un puesto en la Europa League y el argelino no participó en los últimos encuentros. No obstante, tenía claro de qué lado iba y lo demostró en su eufórica celebración en el césped y los vestuarios de Balaídos, tras una victoria que relegaba a su futuro equipo a la Conference League, a la espera de su final contra el United.

Mandi dio saltos de alegría y no dudó en posar en redes sociales con una bandera del EuroBetis. "Claro que sí, conseguimos el objetivo y estaba muy contento. Han sido cinco años increíbles aquí y quería despedirme de la mejor manera", se ha justificado uno de los capitanes de la plantilla de la 20/21 en una entrevista al programa 'Todo al Verde' de la televisión del club, donde ha añadido que dejando al equipo en competiciones continentales se puede ir más calmado: "Me voy con la conciencia tranquila. Es mi año también. Aunque no voy a jugar en Europa con el Betis, todo mi trabajo y dedicación de la temporada ha sido para conseguir eso. Estoy más que feliz por el grupo, por la gente. Era lo que queríamos".

Es más, Mandi ha querido dejar claro el motivo real de su ausencia en las últimas citas, remarcando que no ha tenido nada que ver con su marcha a un rival directo: "No hemos decidido no jugar por mi acuerdo (con el Villarreal). Manuel Pellegrini confiaba en mí, después de saberse que me iba jugué varios partidos hasta que vi la quinta amarilla y tuve que cumplir sanción. Luego he estado lesionado. Llevo aguantando con una lesión dos meses y al final ya no podía aguantar más. Entrenaba con el grupo, pero me costaba jugar. Además, estaban Marc (Bartra), Víctor (Ruiz) y Sidnei para jugar con más garantías que yo, que no estaba al cien por cien".

Mandi cree que en lo colectivo, el 2021 ha sido espectacular: "Tuvimos malos momentos en la primera parte de la temporada, pero la segunda ha sido fantástica. Hemos entrado en Europa y creo que es muy merecido". Y en lo personal, más de lo mismo, probablemente su mejor curso, se atreve a asegurar: "Me he sentido muy a gusto. Los dos años con Quique Setién también me sentí muy bien, pero este año me he sentido muy cómodo, con confianza con el balón. He aprendido mucho de Pellegrini, un míster con mucha experiencia, que me ha ayudado a mejorar y creo que he crecido mucho este año".