Héctor Bellerín: "Mi primera camiseta fue del Betis"

"Mi primera camiseta fue del Betis, porque mi padre era un fanático del equipo verdiblanco. Era difícil que yo apoyara a otro club". Héctor Bellerín nunca ha ocultado su amor por el Betis. De hecho, el hoy capitán del Arsenal lo ha reconocido abiertamente, como también Tello lo hizo en su día. Formado en la cantera del Barça y la del Arsenal, su trayectoria le había llevado muy lejos de Heliópolis. A ser capitán de uno de los clubes más fuertes e históricos del fútbol mundial o a la selección española. Hasta ahora...



El jugador aparecía en las últimas semanas, de una forma u otra, relacionado con el Betis. Ya fuera porque podría marcharse al PSG y frenar la 'llegada' de Emerson al club galo o porque fuera el aún jugador verdiblanco el que le supliera en los 'Gunners'. Lo único que parecía claro es que él acabaría saliendo del club londinense, en el que lleva desde los 16 años (2011). Y, cosas del destino, al final todo hace indicar que Emerson acabará quedándose en el Barça y, con su dinero, el Betis ha señalado entre sus objetivos hacerse con el jugador de Badalona.



Ayer, la prensa inglesa se hacía eco de esta opción, que parecía rocambolesca pues a Héctor Bellerín aún le quedan dos años de contrato, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y cobra seis millones por temporada, pero hoy ABC ha confirmado el interés y los contactos. Un deseo que no será fácil de cumplir, pero al que no renuncia Antonio Cordón.



El director deportivo bético ya habló el pasado año con el Arsenal para ver la posibilidad de fichar a un portero (Emi Martínez) que los 'Gunners' acabaron vendiendo por 18 millones y el caso de Bellerín podría ser similar. Claro que aquí cuentan con el cariño del catalán por el club de su infancia.



Un cariño que comparte con el que ha sido su compañero los dos últimos años, Dani Ceballos, junto al que aparecía hace poco más de un año en una foto y dejaban claros sus colores: "Viva er Betis manque pierda". Un mensaje que causó furor entre los aficionados del Betis. No es el único guiño que le ha lanzado al club verdiblanco en los últimos años. Ahora, si se dan las condiciones, podría ser el definitivo.

Viva er beti manque pierda pic.twitter.com/kCOIRuS8xX — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) January 9, 2020