Martínez Feria no niega que gusta Bellerín

Federico Martínez Feria, director general del Real Betis, mantenía hoy una reunión en Madrid en la mesa de debate de la CAP (Plataforma Consultiva de Clubes - Club Advisory Platform) junto a algunos de los dirigentes del fútbol mundial. Y, tras ella, el dirigente atendió a Onda Cero, donde no negó el interés verdiblanco por Héctor Bellerín.

"Es un jugador de una talla perfecta para nosotros. Podría ser un candidato, pero no estamos hablando con el Arsenal en este momento de Bellerín", indicaba el mandatario bético, quien volví a tener palabras de elogio para el futbolista, al que Cordón quiere para suplir a Emerson, y rechazaba estar negociando por él en este momento, lo dejaba todo en el aire: "Bellerín es un excelente jugador. El Arsenal entiendo que tiene sus intereses también. Probablemente de colocarlo. No estamos haciendo, lo digo tajantemente, un esfuerzo para traer al jugador. No obstante, está, por qué no, entre las posiciones a cubrir".

Por otro lado, Martínez Feria también dio su opinión sobre la Superliga europea, principal tema de la reunión a la que asistía. Y que, indirectamente, podría afectar a un Betis que recibiría una de las plazas que corresponden a LaLiga si sancionan a Madrid y Barça. "No soy yo la persona que tiene que decidir eso. No estamos contentos con la situación y no nos compete a nosotros. El comité de UEFA tiene las atribuciones y en función de la gravedad de los hechos. Nos gustaría que esta amenaza desapareciera", aseguró.