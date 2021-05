Pellegrini "quiere a los mejores", pero "de acuerdo a la realidad del Betis"

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, ha hecho una 'tournée' por diferentes radios en las que ha repasado las claves de la temporada del Betis. Una puesta en escena pública que el técnico chileno ha acabado en los medios oficiales del club, donde mostró su satisfacción por lo logrado en su primer año en Heliópolis. "A mí siempre me gustaron los desafíos. Más o menos tengo mi carrera hecha, no vine aquí ni por lo económico ni por el currículum. Era un desafío difícil, pero mi trabajo es conseguirlo. Esa ambición del Betis de estar en los puestos altos de la tabla fue lo que me decidió venir", relató sobre este primer curso al mando del banquillo verdiblanco. ¿El objetivo logrado? Era un objetivo basado más en una ilusión, pero con trabajo diario y los hechos que van sucediendo... El plantel debía pensar como un equipo grande. No era una plantilla para terminar el quince. Vi disposición para trabajar y para el sacrificio. Empezamos bien, luego hubo un bajón, pero vi al equipo fuerte en esos momentos malos. El 2021 lo hicimos perdiendo sólo dos partidos y de manera un poco injusta. Al final el sexto puesto es una gran alegría por la satisfacción de darle esto a los aficionados en un año complicado".

Pellegrini también trató otros temas



Afición: "Me lo imagino y conozco este ambiente. Son los jugadores los que se merecen esto. Esperamos que pronto el Villamarín esté lleno y haya un equipo competitivo en instancias europeas".

Planificación: "Debemos estar preparados, por estar en Europa no podemos quedarnos atrás en LaLiga. Debemos armar, dentro de la realidad económica, una plantilla capacitada para intentar mantener al Betis en el lugar actual".

Bases para el próximo curso: "Cordón ha realizado un gran trabajo, reforzó el plantel el año pasado con jugadores libres a coste cero. Se fueron más de los que llegaron. Pero no puede ser él el único responsable de armar el plantel. Hay que ver la disponibilidad económica porque milagros no se pueden hacer. Tenemos que buscar cómo podemos potenciar a un equipo como el Betis, con una realidad económica y una masa salarial que debemos disminuir".

Dificultades para la mejoría: "Uno quiere a los mejores de acuerdo a una realidad. No podemos gastar el dinero que otros que están por arriba nuestra están gastando. Hay que armar un equipo competitivo, hacer un trabajo en conjunto. El techo de la realidad económica es bastante bajo".

Europa League: "Creo que estuvimos tanto tiempo en esos puestos que hubiese habido frustración si finalmente no lo hubiéramos logrado. Yo sentí esa ilusión en la gente de que pudiéramos estar en Europa. Se abre una temporada ilusionante y muy exigente. Siempre hay que partir de cero, sigo en esta profesión porque me motiva y me gustan los desafíos".

Joaquín y su renovación: "No necesita ni demostrar nada ni jugar por motivos económicos. Su trascendencia en el club es enorme a nivel interno y de vestuario, además de lo que ofrece en la cancha. A los 40 años cuesta ser tan competitivo como a los 20. Me alegro por él. Físicamente trabaja cada día a la misma intensidad que el resto".

Canales: "Fue una frustración no ir a la Eurocopa, hizo méritos durante toda la campaña. Lo superará rápidamente porque es un gran profesional, muy exigente consigo mismo. Sergio lo va a asimilar con un buen descanso y afrontará la próxima temporada con la misma exigencia. En la selección hay muchos jugadores de gran nivel, le da mucho méritos haber estado presente y lo volveremos a ver en una lista".

Más partidos: "La exigencia siempre es buena. Jugaremos domingo y jueves, es la exigencia de los equipos grandes. Claudio Bravo está acostumbrado a esto, él fue fundamental este año con su experiencia, su trayectoria y su exigencia de estar al máximo nivel".