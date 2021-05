Ceballos da con la clave: "Bellerín es bético a más no poder"

Si hay alguien que puede hablar de Héctor Bellerín, ése es uno de sus mejores amigos: Dani Ceballos. El utrerano dejó claro en El Pelotazo de Canal Sur Radio que el lateral catalán, que se perfila como posible sustituto de Emerson, siente el escudo de las trece barras igual o más que él.

"No he hablado con él porque de 300 días que puede tener la temporada he pasado 299 con él casi 18 horas al día y ahora es momento de distanciarnos un poco. Pero lo que sí puedo decir es que es bético a más no poder. Héctor tiene claro que su sentimiento hacia el Betis es innegable y su padre se lo dice, según los rumores que llegaban, le decía 'Héctor, si vas al Sevilla yo no voy a verte al campo', porque es muy bético", señala Ceballos, quien pide tranquilidad y respeto para su amigo, al que aún le quedan dos años de contrato con los 'Gunners'. "Héctor tiene contrato con el Arsenal y sería faltar un poco de respeto al club donde está contento", advertía.