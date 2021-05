Con dos años de contrato por delante, el verano de Fabián Ruiz se presenta bastante movido. El excentrocampista del Real Betis está en la rampa de salida de la revolución que planea hacer el Nápoles tras la destitución de Gattuso y la inminente llegada de Luciano Spalletti al banquillo del conjunto partenopeo.

Además, el futbolista de Los Palacios disputará la Eurocopa del próximo mes de junio con el enorme escaparate que ello supone para un jugador de su calidad, por lo que parece que todos los ingredientes para su salida de Italia se van dando.

Fabián ha acabado la temporada a un gran nivel individual aunque ello no ha sido suficiente para clasificar al Nápoles para la próxima edición de la Champions League, quedando en quinto lugar a un punto de la Juventus, por lo que se conformará con disputar la Europa League. Sin embargo, en la ciudad napolitana se han levantado varios voces críticas con el rendimiento del exbético, al que no ven tanto nivel como se le presuponía a su llegada hace ya tres temporadas.

"¿Llegará Rodrigo de Paul en lugar de Fabián Ruiz? No nos engañemos, realmente no hay comparación. El jugador del Udinese es el preferido ahora. No debemos estar encantados por la izquierda del español, en todo lo demás el argentino es superior a él. Fabián siempre ha sido un futbolista muy sobrevalorado, si se va, nadie se arrepentirá...". ha dicho en televisión el colaborador y entrenador Paolo Specchia.

Interés del PSG y el Atlético

Mucho se viene hablando de la posible salida de Fabián, pues con dos años de contrato restante y sin visos de llegar a un acuerdo para renovar, este verano se presenta como la oportunidad del Nápoles para sacar tajada por el palaciego. Ayer apuntaba El Corriere dello Sport al fuerte interés del PSG y del Atlético de Madrid, con el que lleva siendo vinculado los últimos mercados.