El nuevo Van der Vaart llama a las puertas

En el breve paso de Van der Vaart por el Betis fue más noticia por el inicio de su relación con la internacional holandesa de balonmano Estavana Polman que por su juego. Eso hizo que acabara yéndose a la Liga danesa, donde juega desde hace una década su entonces nueva novia y actual pareja. Allí jugó sus dos últimos años (Midtjylland y Esbjerg fB) antes de retirarse hace tres temporadas.



El futbolista de Heemskerk se quedó a vivir en Esbjerg y en esa ciudad costeña, situada al suroeste de la península de Jutlandia, ha empezado a sobresalir otro Van der Vaart, Damian. El hijo del jugador de origen gaditano y de Sylvie Meis va siguiendo los pasos de su padre. Damián cumplía esta semana 15 años y, a esa edad, firmaba ya su primer contrato profesional con el Esbjerg fB, club en el que juega en la cantera (antes jugó en el Hamburgo).



"Estoy muy orgulloso. Éste es un día especial", escribió un orgulloso el exjugador del Real Betis, quien ve que el nivel que ofrece su hijo apunta muy alto y es apreciado por su club.



"Damian van der Vaart tiene una muy buena comprensión del juego y una visión general del campo. Y esperamos desarrollarlo aún más en los próximos años", asegura el entrenador de Esbjerg, Lars Vind, quien le ve un gran futuro. "Con su dinámica, Damian también es bueno lanzando a sus compañeros y encaja muy bien con nuestro estilo de juego. Así que estamos felices de haber llegado a un acuerdo con él a largo plazo".



Desde su retirada, Van der Vaart se ha convertido en una estrella... como jugador de dardos. E incluso ha participado en el Abierto de Dinamarca de la especialidad.

Unbelievably proud and what a special birthday gift ?? Excited to share that Damian has signed his first football contract @EsbjergfB ???? pic.twitter.com/4CWsLP5UgJ