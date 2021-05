Así será la pretemporada del Betis 21/22

El Real Betis consiguió sellar su pasaporte para la Europa League 21/22, donde representará a España junto a la Real Sociedad en una temporada en la que la Champions contará con cinco clubes nacionales tras la victoria en la espectacular final del pasado miércoles contra el Manchester United, mientras que la nueva Conference League que la UEFA estrenará la próxima campaña no tendrá equipos de LaLiga en esta edición de su estreno.

Tras la victoria en Balaídos ante el Celta en la última jornada del campeonato de Primera división, la plantilla verdiblanca inició las vacaciones, con la salvedad de los internacionales concentrados con sus respectivas selecciones, que tendrán que esperar unas semanas más -este verano llega cargado con Eurocopa, Europeo sub 21, Copa América y Juegos Olímpicos- antes de encarar unos merecidos días de descanso antes de afrontar una nueva campaña muy ilusionante que arrancará el próximo 6 de julio.

Ese día, Manuel Pellegrini ha citado a todos sus jugadores (los internacionales tendrán unos días más) para comenzar una pretemporada que contará con tres concentraciones diferentes para la puesta a punto de una plantilla en la que se esperan no pocos cambios para una campaña con tres competiciones: LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League.

Según apuntan diversas fuentes, las fechas concretas de cada 'stage' están aún por definir, pero ya se conocen sus ubicaciones. Tras la clásica ronda de reconocimientos médicos y unas primeras sesiones en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el Betis iniciará un periodo de preparación que tiene previstas una primera parada en Suiza, una segunda en Inglaterra y una última en el Marbella Football Center, que ya fue el cuartel general verdiblanco hace un año, supliendo al clásico enclave de Montecastillo.

El técnico del Betis hizo una 'tournée' por diferentes radios en las que ha repasado las claves de la temporada del Betis y sus sensaciones de cara a su segundo proyecto. Una puesta en escena pública que el técnico chileno ha acabado en los medios oficiales del club, donde mostró su satisfacción por lo logrado en su primer año en Heliópolis. "A mí siempre me gustaron los desafíos. Más o menos tengo mi carrera hecha, no vine aquí ni por lo económico ni por el currículum. Era un desafío difícil, pero mi trabajo es conseguirlo. Esa ambición del Betis de estar en los puestos altos de la tabla fue lo que me decidió venir", relató sobre este primer curso al mando del banquillo verdiblanco.

"¿El objetivo logrado? Era un objetivo basado más en una ilusión, pero con trabajo diario y los hechos que van sucediendo... El plantel debía pensar como un equipo grande. No era una plantilla para terminar el quince. Vi disposición para trabajar y para el sacrificio. Empezamos bien, luego hubo un bajón, pero vi al equipo fuerte en esos momentos malos. El 2021 lo hicimos perdiendo sólo dos partidos y de manera un poco injusta. Al final el sexto puesto es una gran alegría por la satisfacción de darle esto a los aficionados en un año complicado", añadió el entrenador, que pide fichajes, mientras el presidente Ángel Haro transmitía prudencia y pedía no tener "sensación de nuevo rico".