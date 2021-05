La última oferta del Trabzonspor por Tello

Con un solo año de contrato por delante, Tello es de los pocos jugadores del Real Betis que podrían salir este verano pese a entrar en los planes de Manuel Pellegrini. El extremo catalán tiene mercado exterior, un buen nombre tras su paso por el Barça, Oporto o Fiorentina, además del Betis, y un valor de mercado que ha subido tras su buena temporada en el conjunto verdiblanco.

Como decíamos hace unas semanas, su nombre se ha relacionado con campeonatos más o menos exóticos, que ofrecen buenos contratos, pero no están entre las siete mejores ligas europeas. Y uno de ellos, la Super Lig turca, tenía al Trabzonspor como principal interesado.

Los turcos, que han acabado cuartos en su liga y jugarán la Conference League la próxima temporada, preguntaron por él hace unas semanas y el Betis pidió cinco millones de traspaso. Unas cifras muy altas para un conjunto de este nivel, que ya mira otras opciones, pero que ha hecho un esfuerzo para llegar a los 3,5 kilos -por ahora rechazados- y no pierde la fe en contar con el de Sabadell.

Según medios turcos, la alternativa que maneja el club es Edin Visca -pese a que juega por la otra banda-, pero el entrenador Abdullah Mucip Avci no quiere que se centren en el bosnio del Basaksehir mientras no hayan agotado todas las opciones de incorporar al jugador bético. "Visca no está en la lista actual. No sabemos qué pasará después", ha asegurado esta semana el presidente del Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, que seguramente volverá a la carga en las próximas fechas.

Hay que tener en cuenta que el Betis sólo se llevaría el 50% del traspaso -la otra mitad es del Barça- y que de 3,5 millones no vería ni dos, por lo que le podría interesar mantenerlo un año más, aunque el próximo año se fuera gratis.