Tras Miranda y Emerson, Junior Firpo

Southampton, Milán, Olympique de Marsella... Y eso sólo en las últimas horas. A Junior Firpo no le van a faltar novias este verano. Otra cosa será que estén dispuestos a pagar mucho por un jugador que 'oficialmente' el Barça va a vender y que apenas ha jugado en los últimos diez meses.

Su salida estaba cantada e incluso abrió la puerta del Barça a un Juan Miranda que, finalmente, jugará en el Real Betis las tres próximas temporadas. Y por si hiciera falta confirmación, el propio Betis se encargó de realizarla. Los medios del club verdiblanco filtraban este lunes que Miranda llegaría al Betis gratis -algo que se ha hecho hoy oficial-, que el Barça pagaría los 9 millones por Emerson -algo que podría confirmarse mañana- y que Junior saldría, sí o sí, este verano y el club heliopolitano se llevaría un porcentaje de este traspaso.

Al mismo tiempo que confirmaban también que el regreso del malagueño al Betis no era una opción. "Junior no entra en los planes del Betis a nivel deportivo. Pero sí es verdad que el Barça tiene intención de venderlo y si eso ocurre, el Betis se lleva un porcentaje, que está pactado. No sabemos en qué equipo acabará, pero si se termina llevando a cabo su salida un porcentaje irá a las arcas verdiblancas. El Betis no ha pedido a Junior, su puesto está cubierto, pero el Barça le ha comunicado que lo va a traspasar", señalaban en Radio Betis.

Un Junior por el que, según desvelaba la memoria económica del club blaugrana 19/20, el Barça aún debe 9 millones al club verdiblanco (también debía 6 kilos al Atlético Mineiro por Emerson).

Su ostracismo con Koeman le ha hecho bajar de valor, de 25 millones a los 10 actuales, aunque el Barça espera sacar una cifra superior a ésa por su traspaso, aún asumiendo que no podrá recuperar los 18+12 que pagó por Junior hace dos veranos.

Será la tercera operación que se cerrará con ambos clubes implicados. E incluso podría haber una cuarta, ya que el Barça se llevaría la mitad del traspaso de Tello, uno de los jugadores del Real Betis que más interés despierta en este arranque de mercado.