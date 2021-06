Miranda ya sueña con lo que viene: "Se me ponen los pelos de punta"

Aunque se esperaba desde que ayer lo 'oficializaron' los medios del Real Betis, la continuidad de Juan Miranda y su contrato por tres años ha satisfecho a todas las partes. Al jugador, que quería regresar a casa y asentarse en el club de sus amores; a su familia, que quería tenerlo cerca; a un Pellegrini que le ha dado cada vez más confianza conforme la temporada avanzaba; y al propio club, que ha solventado uno de los eternos problemas de los últimos años, el lateral izquierdo, nada más arrancar el mercado de fichajes.

"Muy contento ya. El Betis es una forma de vida, es imposible que se vaya el gen bético, por eso estoy muy contento de firmar por tres años más y sólo queda disfrutar con mi gente", reconocía el propio Juan Miranda, desde Eslovenia, en los medios del club. "Se ha resuelto todo muy ligero, estamos contentas ambas partes y muy felices", reiteraba el jugador, que había visto cumplido el sueño con el que empezó a jugar de verdiblanco cuando sólo era un niño. "Cuando te formas en Sevilla tu sueño es triunfar en uno de los equipos de tu ciudad; y, en mi caso, en el Betis. Ya era un sueño para mí estar en el primer equipo; este año no me lo creía cuando vine. Luego, todo ha ido muy bien y, poco a poco, te vas a costumbrando", afirmaba el joven jugador de Olivares.

Una alegría que también comparte su familia, que ha vivido con mucha intensidad el desarrollo de toda la operación y que, por ello, no han dudado en mandarle palabras de agradecimiento al club. "Ya era hora de que se estabilizara un poco, tenía ganas de empezar de nuevo una pretemporada con un equipo, donde pudiera luchar por el puesto y competir; y si es en el Betis, mejor. Está súper contento", aseguraba su padre, Juan Jesús Miranda.

Pero la alegría a más allá. Juan Miranda aún se emociona más cuando vislumbra lo que le viene ahora. "Va ser un sueño cuando ahora venga el público, cuando viajemos por Europa y que puedas hacerlo con el club de tu vida... Y cuuando veas a tus amigos en el estadio se me van a poner los pelos de punta", reconocía.

Pero para llegar hasta aquí ha tenido que luchar mucho, irse a Alemania a intentar tener minutos y llegar el último día de mercado, con la desventaja que eso significa, a intentar ganarse un puesto. Al final, lo ha logrado. Y mucha culpa de eso la tiene Manuel Pellegrini. "Es un técnico con experiencia en grandes clubes que te ayuda, tanto él como su cuerpo técnico me han ayudado bastante y eso se agradece", admitía Miranda, que también ha crecido en su competencia con Álex Moreno: "Cuando tienes un compañero muy bueno, la competitividad es buena y te hace mejorar día tras día. Hemos mejorado durante la temporada, somos dos grandes laterales y en el futuro se verá si seguidos a este nivel mejorando. Será lo mejor para el Betis".

Tras conocerse que jugará los tres próximos años en el Real Betis, sus compañeros de selección no han dudado en felicitarlo. "Antonio Blanco, Abel, Hugo... los que mejor me llevo de la selección me han dado la enhorabuena, están muy contentos por mí", indicaba.