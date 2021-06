Pepe Mel y hasta Cejudo se rinden al bético Rober

Rober González ha vivido el año de su consagración. Sólo hace diez meses que ascendió con el filial del Real Betis a Segunda B en el histórico 'play off' de Marbella. Y ese tiempo le ha servido para convertirse en un ídolo para otro club, Las Palmas, y llamar muy fuerte a las puertas de Primera.

El extremeño ha mejorado los números del jugador al que iba a sustituir y que parecía imposible olvidar, el hoy blaugrana Pedri. Ha participado en 12 tantos (8 goles y 4 asistencias) en los 30 partidos que ha jugado. La mayoría de ellos claves para que el conjunto insular sumara puntos.

Y su equipo ha lamentado su ausencia en los 11 partidos que el Coronavirus y una última lesión le han hecho perderse. Tanto que al final no se ha jugado nada en las últimas jornadas.

El futbolista se despedía hoy a través de las redes sociales y encontraba respuesta de su gran valedor, Pepe Mel, y hasta de un bético siempre muy vinculado a Las Palmas y recientemente retirado, Álvaro Cejudo. Rober ha dejado huella en la capital canaria. Ahora le toca hacerlo en Heliópolis.

Éste es el mensaje que dejó al club y aficionados:

He vivido un año muy bonito junto a todos ustedes. Les estoy muy agradecido por cómo me han tratado, me han hecho sentir como en casa.

Gracias infinitas al club, compañeros y cuerpo técnico por la confianza. A todos los trabajadores por su ayuda en el día a día.

Y a la afición. Me han quedado ganas de celebrar más de un gol con ustedes en el campo, pero he podido vivir lo especial que es ser parte de este equipo.

Gracias por hacerme sentir importante

RG24