Emerson se emociona en su adiós: "El Betis hay que vivirlo, no se puede explicar"

"Siempre estaréis en mi corazón". Posiblemente sea la frase que más veces ha repetido Emerson desde que esta mañana el Betis anunciara su marcha al FC Barcelona. El lateral brasileño ha dejado muchas perlas en las últimas horas sobre lo que el Real Betis es para él. Ha llorado, se ha emocionado, ha dejado un vídeo para el recuerdo y, en los medios del club, ha reiterado el compromiso que adquirió con una afición que siempre le quiso y el sentimiento de pertenencia a Heliópolis que le acompañará allí donde vaya.

"Fui muy feliz en el Betis. Ya lo dije en todos lados, ha sido mi casa y mi vida hasta el momento de hoy. Fue un momento muy duro para mí salir, pero siempre estará en mi corazón", repite una y otra vez el brasileño, que quería dejar claro que le debe "muchas cosas al Betis" y que "siempre muy agradecido a lo que han hecho" por él. "Para mí fue un poco complicado al llegar, salí de una liga brasileña que era muy diferente de una europea y trabajé muchísimo; quería mejorar en todo momento y los compañeros me ayudaron mucho. Por eso tengo un cariño muy grande por el club. He mejorado como futbolista y como persona. Me ayudaron a crecer y a ser quien soy ahora", afirma.

Emerson se va "triste", entre otras cosas, porque deja "muchos amigos dentro". "Salir no fue una decisión fácil. Es el Barça, pero el Betis es el club en el que empecé en Europa y me duele dejarlo por los aficionados. Me emociono un poco cuando hablo de este club. Me aceptó de la forma que yo era antes, antes no era tan bueno, todo lo que soy hoy se lo debo al Betis", reiteraba el internacional brasileño, que se emocionaba al recordar lo que deja atrás: "Al final te enamoras de la gente, de los entrenamientos, de los partidos, del vestuario... Ha sido un placer el tiempo que pasé por ahí y me acordaré de todos, desde el cocinero, a los utilleros, a los entrenadores, directivos, de todos".

Pero si hay alguien con el que se siente especialmente identificado es con la afición. "Cuando hablo del Betis siempre tengo la afición en la cabeza. Cuando llegué sentí un cariño de la gente conmigo que no era normal. Con ellos, firme un contrato en mi cabeza, que tenía que dar el 100% siempre por el cariño de la gente me transmitía. Siempre he tratado de hacer el mejor trabajo, unas veces salió mejor y otras peor, siempre intenté pelear para poner el Betis donde merece", admitía. Y le mandaba un mensaje, el mismo con el que acaba su video: "Ojalá os acordéis de mí siempre porque yo siempre me acordaré de vosotros y no olvidaré los momentos que he vivido. Siempre estaréis en mi corazón".

Y señaló un momento que quedó marcado en su memoria. "Fue en el primer partido que fui convocado. Yo estaba en el banquillo y mis compañeros entraron y, entonces, todo el estadio empezó a cantar el himno. Yo miré para atrás y pensé ¡madre mía! Yo aquí voy a ser muy feliz. Con esta gente tenemos que hacer las cosas muy bien. Mi cabeza siempre tiene esa imagen de mi primer partido. Me enamoré más del club", rememora.

Por último, aún embagado por los sentimientos, quiso transmitir lo que para él es el Betis. "Es una forma de vida. Es difícil de explicar, hay que vivirlo. Es como si fuera una familia, tiene gente de corazón muy grande, que te ayudan de todas las formas y dentro del campo. Si alguien, algún compañero me pregunta, le diría: tienes que ir al Betis y probar, tener esa sensación que yo he tenido".