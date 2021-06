¡Hasta Karlos Arguiñano se rinde a Joaquín!

Cualquier cosa que hace Joaquín tiene una resonancia enorme. Sus jugadas llevan haciéndolo más de veinte años, pero tal vez sus chistes o las parodias que monta tengan aún más repercusión en los últimos tiempos que todo lo mucho que sigue ofreciendo sobre el césped. Y eso que amenaza con batir muchos de los récords del fútbol español.

El capitán verdiblanco, sin retirarse, ya es un mito. Y hasta tiene una puerta en el Benito Villamarín. Precisamente, en el homenaje que le brindó el Betis tras su renovación y la asignación de la puerta, Joaquín participó con su amigo el Comandante Lara, sobre el césped del estadio verdiblanco, en un 'pique' de chistes que ha sido muy difundido en los últimos días.

Uno de esos videos han llegado a otro personaje no menos conocido, el famoso cocinero Karlos Arguiñano, quien no sólo se rendía ante los chistes del portuense, sino sobre todo ante su alegría y arte. El cocinero guipuzcoano no dudaba en elogiarlo en su programa Cocina Abierta ; además de contar uno de sus chistes. Dos figuras unidas por el humor.