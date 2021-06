El video de despedida Emerson, una oda al beticismo

Carta abierta



A ustedes, aficionados, y al club, mi homenaje. Una pequeña retribución por todo el cariño que he recibido en estos años. @realbetisbalompie para siempre en mi corazón.



Muchas gracias ??





Con estas sencillas palabras escritas en su perfil de Instagam y un video se despedía el que durante dos años y medio ha defendido la camiseta verdiblanca y ha recorrido sin descanso la banda derecha del Villamarín. El Barça confirmaba hoy la incorporación de Emerson Royal, previo pago de 9 millones, y el aún jugador bético -hasta el 30 de junio- mandaba un mensaje al beticismo.



Con un "para siempre en mi corazón" quiso dejar claro esta mañana, tras hacerse oficial su salida, lo que ha representado el Betis para él. Un sentimiento que luego quedó patente en el video que había prometido y que publicó en sus redes sociales a media tarde.



Un video espectacular, en el que canta el himno del Betis, en el que recuerda cómo fue su llegada al club, su presentación, lo que sintió cada vez que salió al Benito Villamarín y cómo cantaba el himno junto a los aficionados. Y en el que da las gracias a todos por haberle permitido ser el jugador que hoy es.





Y en el que dejó estos mensajes:"Hola, familia bética. Quería empezar diciendo el amor que tengo por vosotros. Han sido dos años y medio aquí en los que yo mejor muchísimo como persona y sobre todo, como futbolista.Me acuerdo cuando llegué que había un montón de aficionados esperando en el aeropuerto. Es una cultura diferente de la mía pero me hicieron sentir como si estuviera en mi casa.Firmé un contrato con vosotros para dar el 100% siempre. Hay partido que salen mejores y otros peores, pero las ganas de pelear y ganar siempre han estado ahí. Quiero que sepáis que jamás me olvidaré de cada momento que pasé aquí con vosotros. Ni de cada momento que al entrar en un partido empezaba a cantar así: Aquí estamos todos...Me duele mucho el corazón al recordar estos momentos, pero miro hacia atrás y fui muy feliz. Creo que han sido los dos mejores años y medio de mi vida hasta el momento. Ojalá os acordéis de mí siempre que habléis de los grandes brasileños que pasaron por aquí, porque yo siempre me acordaré de vosotrosMe despido dando las gracias al club por la confianza en mi trabajo y por la oportunidad que me dio. A los jugadores por ayudarme en todo momento y por hacerme el jugador que soy a día de hoy. Y a vosotros aficionados por el cariño que me distéis desde el primer día. Os quiero muchísimo. Mucho Betis siempre".