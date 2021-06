Pepe Mel habla en clave bética: Rober, Edgar, Rubén Castro, Pellegrini, Fekir...

Pepe Mel fue, es y será siempre una voz autorizada en clave bética. 'Pichichi' verdiblanco en su día en su etapa como delantero, fue, además, responsable luego desde el banquillo de los dos últimos ascensos a Primera división de un equipo al que llevaría a Europa en la 12/13. Desde la distancia, es un heliopolitano más junto a su inseparable David Gómez, como lo fue antes con Roberto Ríos. Porque, como bien sabe el madrileño, este veneno es imposible de olvidar una vez que lo pruebas. Su último servicio al club de sus amores ha sido con otro Roberto, González Bayón, a quien ha convertido en jugador de elite en su primera aventura lejos de Sevilla.

El míster de la U.D. Las Palmas atiende a ESTADIO Deportivo con la amabilidad de siempre. Abusando de una amistad que se prolonga durante más de una década, era lógico preguntarle por más temas aparte de la explosión del atacante extremeño, aunque parece justo empezar por ahí. "Hay que ponerse en el contexto. Recibimos a un futbolista que venía de Tercera división y pasa a Segunda A, una categoría profesional. El rendimiento es el que esperábamos David y yo, que estamos enamorados de él desde pequeñito. Es capaz de hacer cosas que hacía en juveniles con los profesionales. Pisa área, no rehuye el contacto y siempre está cerca del gol", comienza Mel, que se atreve a recomendar cuál es la posición en la que brilla más Rober: "Está muy cómodo a pierna cambiada. El 99% de las veces le hemos usado en banda derecha, siendo él zurdo. Desde ahí, es indetectable para los centrales. Es un futbolista muy habilidoso, entiende muy bien el juego y, llegando por sorpresa, es capaz de aparecer con mucho peligro en el área rival. La jugada que mejor le define es el 1-0 al Espanyol, un tanto maravilloso que nos dio la victoria. Es intituitivo al máximo".

Además, el ex rayista aclara que "Rober no tiene mejores números (ocho goles y cuatro asistencias en 31 partidos) porque estuvo casi tres meses parado por el Covid persistente, que le obligó, incluso, a viajar a Sevilla; no arrancaba y se cansaba a los tres días. Es curioso, porque no es muy musculado, sino flacucho. El Covid le maltrató durante tres meses y tenía a todos muy preocupados. Al fin y al cabo, es un futbolista del Real Betis, por lo que volvió para que le hicieran las pruebas pertinentes, pero el sprint final de Liga lo ha hecho bien. Recayó en Alcorcón con una lesión muscular, sin duda como secuela del coronavirus, sin el que sus números habrían sido mucho mejores".

Para Mel, el extremo de 20 años está listo para que el Betis lo utilice en la 21/22: "Sin duda alguna. Él es de ésos que no llama a la puerta, sino que la tira. Lo vivimos con Pedri a los 16 años y, ahora, a Rober se le queda chica la Segunda división. No soy quien para dar consejos a Manuel (Pellegrini), pero, cuando vea su desparpajo y su calidad, con tres competiciones por delante... Lo va a tener claro". Y, si no, en el Estadio de Gran Canaria le abrirían de nuevo los brazos gustosamente: "Hemos demostrado que pueden dejarnos a los futbolistas, porque no tiene nada que ver el Rober que nos prestaron con el que se llevan ahora, totalmente hecho y con mucho más valor".

El madrileño, "si no pasa nada raro, que en el fútbol puede ocurrir de todo", seguirá la próxima temporada entrenando a Las Palmas, por lo que la fórmula se podría repetir con otros canteranos verdiblancos: "Estando Alexis allí y yo aquí, con el cariño que él le tiene a la UD y yo al Betis, la relación no puede ser sino buena y fluida. Hablaremos con ellos para intentar cuadrarnos, claro. ¿Rodri? Hay muchos que me gustan. Raúl también. No se trata solamente de eso, porque son tres competiciones y el Betis tendrá muchas cosas que ver, entre Cordón y Pellegrini. Esperaremos y hablaremos".

Como rival, Mel ha seguido también las evoluciones de otro cedido, Edgar, quien, para él, "ha hecho una buena temporada en el Real Oviedo. Es un futbolista completamente diferente a Rober. Más físico, de juego aéreo y contención. Su fútbol lo basa más en la fuerza. Ha jugado algunos partidos de central y un porcentaje mayor de mediocentro defensivo, junto a Tejera". Por supuesto, se deshace en elogios hacia un ex pupilo, Rubén Castro, que ha vuelto a demostrar que el gol no tiene edad: "No soy objetivo con él. Tuve el placer de tenerlo muchos años. Lo fiché para el Rayo y luego para el Betis; coincidimos aquí en Las Palmas también. En goles, se acerca a los números de los grandes, sin estar toda su carrera en Primera, así que imagina que hubiera sido de otra forma. Acabando su carrera, sigue haciendo goles (19 en el Cartagena y el último conmigo, 15). Es lo mismo que Jorge (Molina), que se hartó de hacer goles en el Betis. Luego va al Getafe y rinde a un gran nivel, y en Granada igual. A los futbolistas buenos y con gol no hay que mirarles el DNI, por arriba y por abajo".

Se le recuerda a Mel aquella recomendación sobre Pedri que el Betis no atendió. Viendo cómo ha salido el canario, es de imaginar que no volverán a descuidar cualquier consejo del míster amarillo. "Entiendo al Betis en ese momento. Fuimos para el homenaje a Rubén Castro, con ellos metidos de lleno en el fichaje de Borja Iglesias y cerrando a Álex Moreno. Prestar atención a un jugador de 16 años era complicado. Hice lo que tenía que hacer, porque soy bético y tenía que decírselo antes a ellos. Los momentos en el fútbol son los que son", matiza el otrora artillero, que no se atreve a pronosticar si viene cerca un nuevo Pedri: "Por obligación y economía, tenemos que mirar nuestro ombligo. Pedri ha pasado de jugar con juveniles sobre césped sintético a, en año y medio, jugar con la selección española y participar en el Europeo. Hay que enseñarles a madurar y, en la UD lo hacemos francamente bien. Van ya 24 chavales que han debutado en 2 años y medio, por necesidad y porque sabemos lo que queremos. Pero la cantera del Real Betis es también muy, muy buena. No hay que irse muy lejos para ver futbolistas que salieron de allí y que tuve el placer de entrenar que han llegado a la elite. La idea futbolística es parecida, lo que hace que pasar futbolistas de un lado a otro no sea tan traumático".

Estar a casi 1.400 kilómetros de distancia no impidió que Pepe Mel y su mano derecha, David Gómez, hayan seguido muy de cerca la temporada del club de sus amores: "Cuando estaba Roberto (Ríos) también, pero ahora él y yo lo primero que hacemos es ver de reojo siempre lo que hace el Betis. Lo vivimos con pasión y alegría. Ha hecho una buena temporada, obviamente con una plantilla muy buena. Es un gusto ver cómo el Betis crece año a año. No tiene nada que ver con la década anterior. Manuel (Pellegrini) lo ha hecho muy bien. Están en Europa, y es una alegría para todos. Con paciencia, llegará más lejos aún. Soy de la opinión de que, desde hace 3-4 temporadas, la plantilla es de las 6-7 mejores de la categoría. Manuel ha aportado su experiencia, su bagaje en el fútbol mundial. Ha sabido interpretar el juego que quiere el Betis y el que quieren los futbolistas, que no siempre es el mismo ni resulta fácil. Siento por él que ha vivido esta temporada sin saber lo que es la afición del Betis. Le recomiendo que disfrute de todo lo que viene".

Y, salvando las distancias, Pellegrini tiene en Nabil Fekir a su Achille Emana, un futbolista leta, anárquico pero determinante. El francés es para el chileno lo que el camerunés fue para Pepe: un debilidad. "Es trabajo de Manuel. Me pones el ejemplo perfecto. Una de las cosas más importantes que tiene un entrenador es llegar al futbolista, hacerle sentir importante para que pueda desarrollar todo lo que tiene. Cuando lo ha sentido, Fekir ha llevado el Betis hacia adelante. Tiene mucha calidad y quizás debe trabajar más su labor de grupo, pero fue un fichaje muy importante en su momento que sube el nivel de la plantilla".