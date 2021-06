Ciobanu reconoce que el Betis le sigue

Andrei Ciobanu es un joven centrocampista rumano, que este año ha cumplido 23 años y que se encuentra entre los jugadores con mayor proyección de su país. Internacional sub 21 en la fase final de la Euro que mañana concluye y semifinalista en la de 2019 que ganó España, es uno de los futbolistas que representará a su país en los próximos Juegos Olímpicos.

Pese a su proyección aún juega en un modesto club de su país, el FC Viitorul, y aunque su valor crece y hay muchos clubes detrás de él, está centrado en el próximo reto olímpico.

Cón sólo dos años de contrato por delante, este podría ser su verano. Su cotización no es muy alta y su club podría sacar un dinero por él que difícilmente podrá obtener con un solo año de contrato por delante. Y entre los clubes que le siguen está el Betis. Al menos eso es lo que el propio Ciobanu señala en una entrevista a Gsp.ro, en la que reconoce que el club verdiblanco le ha estado viendo.

"Mi sueño es jugar LaLiga. De España reconozco que me gusta el Barcelona, pero sé que es difícil llegar. Al Betis le agrado y sé que me sigue. Me motiva, pero no pienso en eso. No me ayudaría ahora obsesionarme con una transferencia. Dejo que las cosas salgan de manera natural", asegura el internacional rumano, quien su única obsesión es "llegar al mejor nivel posible".

Y también mostrarse al mundo en los próximos Juegos Olímpicos, que serán históricos para su país. "Tenemos que ir a Japón, intentar ir a por la victoria en todos los partidos, como lo hemos hecho hasta ahora, y conseguir una medalla. Creo que podemos luchar por las medallas. En los últimos años hemos demostrado en la sub 21 que es posible. No sólo soy optimista, realmente tenemos nivel; estoy seguro de que haremos un buen papel", aseguraba.

Ciobanu se desenvuelve habitualmente en las posiciones de mediocentro, aunque a veces también juega en banda derecha, más retrasado o de interior. Y está representado por Soccer Mondial AG, que llevan al exsevillista Dabbur, a Tadic, Djimsiti o al exbético Tosic, entre otros.