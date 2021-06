El Real Betis cae en los penaltis ante el Barça en LaLiga Promises (0-0)

El infantil B del Real Betis se quedó en los cuartos de final de la XXIX Edición del Torneo Nacional PAMESA, la versión de LaLiga Promises para equipos de esta categoría, y no pudo emular al alevín A, que terminó hace unos días en cuarto lugar del evento celebrado en la Ciudad Deportiva del Villarreal. La lotería de los penaltis (5-6) favoreció al Barça, que anotó sus seis lanzamientos, mientras que José Mari envió fuera el undécimo, después de un vibrante 0-0 durante los veinticuatro minutos reglamentarios.

El primer tiempo fue muy parejo, con una lucha sin cuartel por hacerse con la iniciativa y la posesión, alternándose ambos conjuntos en la presión alta para incomodar la salida de su rival. A los dos minutos, un chutazo de Ortega desde la frontal se marchó rozando el poste, mientras que, tan sólo tres más tarde, el palaciego Galbarro, de libre directo de zurda, estuvo a punto de ajusticiar a su ex equipo, si bien el balón se marchó ligeramente desviado. Los de Álvaro Infante y Poli continuaron en busca del triunfo, que rozó su 'pichichi' Álex en el minuto 16, aunque sin olvidar la fiabilidad defensiva, clave para llegar lejos en la competición. Al filo del pitido final, Joselito se cruzó 'in extremis' para evitar el tanto de Galbarro. Sobre la bocina, Chema forzó y lanzó una falta que se perdió por muy poco, con lo que no pudo esquivarse la tercera tanda consecutiva.

Los heliopolitanos habían sido líderes invictos del Grupo C durante la primera fase, merced a los 10 puntos que les reportaron los triunfos ante Atlético de Madrid (0-1), Valladolid (5-0) y Osasuna (4-0), amén del empate a dos contra el Celta, superando el octavos de final al Levante también con claridad y sin encajar gol (2-0). Después, el 0-0 ante el Barça en cuartos, que se resolvió desde el punto fatídico. Los culés son los que avanzan a semifinales, donde se verán las caras con el Villarreal. En la otra, Sevilla FC y Granada dirimirán el primer finalista.