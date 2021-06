Así serán las camisetas del Betis 21/22: la innovación, en la primera

Con el final de la temporada regular, especialmente en este 2021 con cierto regreso a la normalidad en cuanto a la duración de las vacaciones y el 'impasse' hasta el nuevo curso, se desatan los rumores y las filtraciones sobre uno de los asuntos que más repercusión e interés suscita entre los aficionados: las equipaciones. Aunque la Eurocopa y los Juegos Olímpicos (la Copa América, el otro gran torneo de este verano, se encuentra en el aire) aliviarán un poco la espera hasta que los equipos arranquen en julio las pretemporadas, el mes de junio es propicio para que los departamentos de marketing comiencen sus campañas para dar a conocer los nuevos diseños, cada vez más alejados de presentaciones públicas y más inmersos en las redes sociales.

El Betis no ha desvelado todavía cómo serán las camisetas del equipo en la campaña 2021/2022, aunque los bocetos circulan ya y cada vez van tomando más cariz de oficiosos. El diario 'Abc' publica este domingo muchos detalles y una recreación propia de la indumentaria del conjunto heliopolitano para la campaña del retorno a competiciones europeas, en principio sin que vaya a haber una equipación exclusiva para la UEL, más allá de los parches. Se confirman el azul oscuro y marrón tierra para las segundas y terceras vestimentas, respectivamente, que podrían tener otros detalles que no han trascendido, aunque lo llamativo es que el impacto llegará en una camiseta habitualmente más clásica: la titular.

No es habitual que la primera equipación albergue cambios drásticos respecto a la tradición de rayas verticales verdiblancas y calzón blanco, si bien ya se usó el pantalón verde en la 18/19 y, en ocasiones especiales, se cambió el blanco por el rosa o se invirtió el sentido de las líneas. Incluso, se había especulado con vestir 'shorts' negros de manera fija, no ya sólo en determinadas visitas (Santiago Bernabéu, Sánchez-Pizjuán...). No será así, al parecer, porque continuará la tonalidad de siempre por debajo. La verdadera innovación estará arriba.

Y es que la misma fuente apunta que la camiseta verdiblanca incorporará una especie de V grande en el pecho de color verde, similar a la que distingue a Vélez Sarsfield en sus últimas indumentarias, también de la marca Kappa. En este caso, simbolizaría el pico de escudo bético, por lo que podría ser más fino, mientras que la espalda sería completamente verde, algo habitual cuando se participa en Europa para facilitar la identificación de nombres y dorsales. Un guiño que habrá que ver cómo reciben los aficionados, que acostumbran a preferir que su vestimenta titular sea lo más parecida a los cánones establecidos.

Éstas, por cierto, podrían ser las últimas equipaciones que la firma italiana realice para el club hispalense, pues el próximo verano expira el contrato entre ambas y no se ha firmado aún una renovación. Kappa, que tiene derecho de tanteo sobre las ofertas que reciba el Betis, ha presentado una oferta para continuar otras tres temporadas vistiendo a los verdiblancos, cuyos responsables están estudiando detenidamente, ya que marcas emergentes, como New Balance o Hummel, están deseando estrenarse con los de La Palmera. Además, hay un 'tapado' (se especula con Under Armour) que podría adelantar a la competencia en el último momento.