Ahora, a por Godín

La búsqueda de un central para el Betis no acaba en el paraguayo Balbuena, ni los avances en la culminación de este fichaje van a evitar que Antonio Cordón siga negociando y tocando todas sus opciones para mejorar una posición clave para Pellegrini, como quedó demostrado en la segunda parte de la temporada.

Aparte de Balbuena, si se cierra finalmente, el Betis busca otro central para suplir la previsible baja de un Sidnei que está barajando irse ante la falta de oportunidades que ha tenido este año y que tendrán continuidad en la próxima temporada.

Y entre las opciones apuntadas aparecía hace dos días un jugador que sería impensable si no se dieran las condiciones. Se trata de Diego Godín, ex capitán del Atlético y del Inter, quien tras un año en el Cagliari podría salir del club insular. El club sardo no puede mantener su enorme ficha de cuatro millones de euros netos y al internacional uruguayo, que llegó libre, le dejarían salir sin coste alguno con tal de quitarse esa ficha de encima.

A sus 35 años es un caso que recuerda cuando hace un año salió el nombre de Claudio Bravo en medio de un abanico de porteros, algunos de ellos prometedores, mucho más jóvenes. Y el Betis acabó decántandose por la experiencia del chileno y éste no tuvo problemas para bajarse el sueldo y adaptarlo al club verdiblanco con tal de encontrar dos años más de estabilidad en el fútbol europeo.

Ése podría ser también el caso de Godín, aunque a diferencia de Claudio Bravo, el uruguayo aún tiene firmados dos años de contrato y querría cobrar lo acordado o, como poco, que le ofrecieran algo que lo compensase. De todas formas, a día de hoy el nombre del central no pasa de un ofrecimiento.

Pero si hubiese que ir a por él, la afición bética no tiene dudas. Pese a sus 35 años y a su alto sueldo, su fichaje mejoraría lo que hay. Así lo manifiesta en la #EncuestaHelvetia, en la que ganan de forma mayoritaria los seguidores béticos favorables a su fichaje.