Tras "un grandísimo año", el Betis empieza "de cero" para "mejorar la plantilla"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, han sido este lunes los invitados de excepción a 'Gol Sur Premium', el programa de Betis TV, donde se han referido a muchos temas de la actualidad verdiblanca, además de hacer balance de lo acontecido en la temporada recién finalizada, la 2020/2021, en la que el primer equipo ha acabado en sexta posición, accediendo a la Europa League (aunque con la opción, a la espera de que la UEFA se pronuncie, de ocupar una hipotética vacante de Real Madrid y Barcelona en la Champions), mientras que el filial se quedó a un punto de acceder al 'play off' de ascenso a la División de Plata del fútbol español, tras alcanzar de manera meritoria la nueva Primera RFEF. Los dos dirigentes heliopolitanos se han referido a los siguientes asuntos:



BALANCE

H: "El año pasado fue un año malo, muy malo. Lo calificamos de fracaso. En éste se ha conseguido lo que pretendíamos y estamos en esa linea de estar compitiendo asiduamente por Europa. Es cierto que la noticia debería ser, dentro de unos años, que no estamos en Europa, siendo la normalidad nuestra clasificación. Eso no resta valor a lo que hemos conseguido. Competimos con otros clubes, con presupuestos mayores que los nuestros. Hemos conseguido un puesto por encima del ranking según este baremo, por lo que ha sido un grandísimo año"

LC: "Desde principios de enero y la segunda vuelta, todo ha sido magnífico. Cuando acaba la temporada, es momento de mirar atrás, pues nosotros tenemos algo más de perspectiva, para ver cómo va nuestro proyecto de transformación del club, de crecimiento. Para nosotros, ha sido muy importante que esta temporada hayamos competido por Europa y lo hayamos logrado. En las últimas cuatro, nos metimos dos veces y otro estuvimos muy cerquita. Ése es el objetivo, que estemos siempre compitiendo y que la noticia sea que no nos clasifiquemos, como decía Ángel"



CLAVES DEL ÉXITO

H: "Estábamos convencidos de que teníamos una buena plantilla, por lo que decidimos apostar fuerte por nuestro gran fichaje, que fue el entrenador. Un entrenador 'Top' al que no fue fácil convencer de nuestro proyecto. Le vimos con muchas ganas, pero teníamos claro que la plantilla era suficiente para luchar por cosas mayores, como Europa, con algunas incorporaciones. Al final, se hicieron por un precio muy asequible, que dieron un cierto valor a la plantilla"

LC: "Si nos remontamos un año, el verano de 2020 fue muy complejo. Ahí sí que tuvimos que tomar una decisión estratégica dentro del consejo de administración, en medio de una pandemia que no sabíamos por dónde iba a ir, y decidimos que teníamos que mantener a nuestros jugadores más importantes y traer a un entrenador de la talla de Manuel Pellegrini, tras un proceso largo y difícil, así como fichar a un director deportivo como Antonio Cordón y renovar el área técnica. Podríamos haber hecho eso u otras alternativas, como otros clubes, haciendo ventas o malas ventas. Estamos muy satisfechos, porque los resultados han sido muy buenos, por lo que creo que la decisión fue correcta"



PELLEGRINI

H: "Manuel, al margen de tener referencias del club, quería saber nuestras perspectivas, hacia dónde íbamos. Hizo un esfuerzo, pero está contento, con un contrato de larga duración que ojalá tuviéramos que renovar dentro de poco. A él le atrae el proyecto, pero también la dimensión social del Betis, un club con alma, aunque desgraciadamente no ha podido vivir un Benito Villamarín lleno. Fue uno de los valores que le hizo motivarse"

"En este mundo del fútbol con tantos personalismos, triunfan los planes de equipo, con todos remando en la misma dirección y confluyendo en un proyecto. Nosotros seguimos un plan estratégico desde que llegamos, con entrenador, director deportivo, jugadores, el consejo y el último empleado están alineados"

"Evidentemente, se puede criticar a un entrenador, tener tus reticencias, pese a que se trata de uno muy contrastado, pero hay que hacerlo dentro del orden y el decoro. No se puede perder la educación; es verdad que en algunos medios hubo personas que hicieron comentarios que no eran adecuados y que esperemos que no se vuelvan a repetir"



LC: "La búsqueda de entrenador y director deportivo, que nos pilló en pleno confinamiento, fue ardua. Tuvimos que hacer mucho trabajo de videollamada y conferencias, aunque, cuando nos sentamos cara a cara con Manuel Pellegrini, lo tuvimos clarísimo. Se confirmó lo que sabíamos de él, porque tiene esa sana ambición, esa pasión por el fútbol y esas ganas de estar en lo más alto que el Betis necesitaba, como también su experiencia. Además, el fichaje de Antonio Cordón fue el complemento perfecto, otra pieza que ha funcionado. Para que todo resulte, tiene que haber trabajo de equipo, lo que resume el éxito de este año. Manuel tiene un mérito magnífico y estamos encantados con él, pero Rubén Cousillas, Fernando, Toni Doblas, Cabello... hacen un trabajo magnífico. Incluso en los momentos malos de los primeros meses, fueron un equipo"

"No era fácil coger el equipo, que venía de un fracaso, el año pasado. Todos necesitan un proceso de adaptación. Fue un acierto mantener el bloque, pero tanto Pellegrini como Cordón se adaptaron muy bien. Aquí en el Betis hay mucha ambición. Cuando preguntan por la exigencia, les digo que la hay. Ésos son activos que nos van a ayudar a seguir creciendo"



EUROPA

H: "Estamos en Europa y hay que congratularse de que hemos entrado jugando bien, cerca del récord de puntuación desde que existe la Liga de tres puntos. Esperemos seguir en esta misma línea, creciendo año a año para poder aspirar a cotas aún mayores"

"Se trata de tener unas estructuras en todos los sentidos, desde lo material (con un buen Estadio y una buena Ciudad Deportiva) al recurso humano (buenas personas, muy cualificadas, que sepan optimizar los recursos). No podemos dar vaivenes, aunque no siempre es fácil acertar. El entrenador es una de las piezas claves, que a veces consigue que los jugadores defiendan su idea, otras les cuesta más y otras no es posible"

LC: "Tratamos de evitar esos picos de sierra. Por eso, no estamos en un momento de euforia, porque el fútbol es muy complicado y no tiene memoria. De nuevo, empezamos de cero una nueva temporada, con una exigencia máxima. Solamente estamos centrados en trabajar, trabajar y trabajar para mejorar la plantilla de la 20/21 e intentar implementar ese plan que ha definido todo el Área Deportiva para seguir por ese camino que, al final, es lo que a va a hacer que los béticos sean felices, que es nuestro objetivo"

"Estamos también muy contento con la cantera, más allá del Betis Deportivo. Sabemos que el cuerpo técnico del primer equipo y Antonio Cordón están mano a mano con Miguel Calzado. No es trabajo de un día, como en el departamento de scouting. Cuando nos ponen ahora una serie de nombres encima de la mesa, vemos que hay mucho trabajo detrás. Ángel, yo y el resto del consejo es lo que queríamos. Siempre hay cosas que se pueden mejoras, pero estamos en el buen camino"



CIUDAD DEPORTIVA

H: "Es clave en nuestro proyecto. Es cierto que estamos en un momento de escasez económica en el mundo del fútbol, en el mundo empresarial en general. Pero es un proyecto que tenemos que sacar adelante. Conseguimos un préstamo a largo plazo con fondos de la Unión Europea que hay que activarlo antes de que termine 2021, por lo que por entonces o a principios de 2022 vamos a empezar las obras. Queremos tener operativos al menos cinco campos a lo largo del año que viene. Es fundamental, porque se trata de apostar de verdad por la cantera, una inversión que hay que afrontar, más allá de anuncios grandilocuentes"

LC: "Se va demostrando año a año. Hoy estamos muy contentos con la renovación de Antonio Marchena, pero hay que seguir. La ciudad deportiva que tenemos es insuficiente para nuestro proyecto de cantera. Nos ha pillado un momento complicado y hay que ir por fases, paso a paso, pero que ningún bético dude de que la Ciudad Deportiva de Dos Hermanas va a salir adelante"

ACABAR EL ESTADIO

H: "El Estadio lo acabaremos también si tenemos años por delante. Es cierto que por ahora debemos tener control sobre la deuda. Son financiaciones que se puede conseguir a largo plazo, pero también debemos mantener un buen equipo deportivo. Estoy convencido de que, en unos años, veremos el Estadio cerrado"

"Además, queremos ser uno de los primeros estadios en España con 5G, porque se usan muchos datos durante los partidos, compartiendo información por el móvil"

LC: "Podemos estar contentos y satisfechos de que las bases están sentadas. Se ha hecho mucho ya. Estamos sentados en los estudios de Betis TV, pero antes no había radio ni televisión oficiales. Nos llena de orgullo y es el camino por el que vamos a seguir. Por ejemplo, las secciones nos dan mucho trabajo, pero también muchas alegrías. Son más Betis. No hacemos locuras; estiramos al máximo todos los presupuestos, como bien sabe el director general corporativo, Federico Martínez Feria, que sufre con todo esto"

VUELTA DEL PÚBLICO

H: "Va a haber un 'numerus clausus' de 50.373, creo recordar. Tengo ganas de ver el Estadio lleno. En este año, habrían vibrado, y estoy seguro de que, en partidos que hemos empatado, nos habrían dado ese plus para ganarlos. Los hemos echado mucho de menos, así que ojalá esta temporada volvamos a vernos y abrazarnos"

"Por supuesto, los que aportaron el 40% y quieran que se les devuelva, ojalá sean los menos, lo tendrán"

LC: "Todavía tenemos que ser cautos con la pandemia, esperando acontecimientos. Ojalá la vacunación progrese al ritmo actual, que nos permitiría llegar al principio de temporada con espectadores en el campo. A los que pusieron parte de su abono, por supuesto se les respetará. Los hemos echado de menos en los partidos de casa y en los de fuera. Sinceramente, hemos sentido su apoyo, por lo que les damos las gracias"

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

H: "Antes de esta junta general de accionistas, agria y desagradable tengo que decirlo, estábamos hablando con dos accionistas principales, tendiendo la mano en el consejo a todo el que comparta proyecto, no acciones. Por supuesto que se puede discrepar, pero no tiene sentido pedir 2-3 sillones... Dentro de la discrepancia, se puede plantear un nuevo proyecto, el bético se merece algo más serio que un panfleto de 9-11 puntos sin nada detrás. Después de unas juntas que han sido más que juntas, plebiscitos, con ceses y nombramientos, me gustaría que fuera de otra manera. Me ofrecí a dar información y me encontré con declaraciones que perjudicaron al club; echo de menos esa lealtad institucional que lleva a que un opositor al que le pueda beneficiar algo que pueda perjudicar al club se lo calle, como haría yo. Ir en la misma línea no es opinar lo mismo, sino debatir en el consejo y llegar a un consenso tras el que todos vamos a una"

"El pacto lo que hace es explicitar lo que ya teníamos. Tenemos cinco consejeros que comparten proyecto, en la misma línea, más Joaquín y Alberto Herrera, que representa las acciones de su padre y de su madre. Eso hace que la oposición sea fuerte y, cuando tenga que plantear algo, sea serio. Deberían mirar lo de los comunicados de final de temporada, diciendo que su presión hizo que todos se pusieran las pilas"

"En el consejo no cobra nadie; no es un trabajo remunerado, sino que lo hacen por pasión, y creo que ese ambiente que se ha generado es el que te hace estar tranquilo. En otras épocas, con cuotas, no lo estábamos"

LC: "Los proyectos en el fútbol dan resultado con el tiempo, por lo que necesitan confianza. En todos los clubes del mundo, se suelen hacer a 4-5 años. En el Betis se ha pervertido eso, con muchas juntas con votos para el cese del consejo. promovimos el Betis de los béticos, sin una mayoría accionarial que hiciera rodillo, pero tampoco puede pasar que te lleves trabajando mucho tiempo y, en cuanto algo va mal, te lo quieran tirar. Espero que esto nos dé calma; no queremos guerras, sino trabajar. Esta estabilidad hace que todo el trabajo que han desarrollado todos, que muchas veces no se ve, tenga sentido"

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

H: "Estamos viendo a muchos clubes recurrir a esta fórmula, que nosotros estamos intentando evitar por todos los medios que se produzca. Creemos que es posible. Desde un punto de vista de los fondos propios, ya no sería necesaria. Estamos trabajando ahora para que el límite negativo pueda ser asumido en varios años y no tengamos que llegar a estas soluciones drásticas"

"Llegamos en una situación expansiva donde había que invertir y, de buenas a primeras, como le ha pasado a todos los clubes, tus ingresos se quedan en la mitad. Se para el mercado de venta de jugadores, porque algunas generarían un negativo por estar por debajo del valor neto contable, además se sufrir por ser un club que depende mucho del ticketing. Es una situación que debemos digerir en no más de 2-3 años. En este tiempo, no van a venir fichajes de 40 millones de euros, porque no es la realidad de este club ni de casi ninguno de España. Hay que trabajar con lo que nos ha tocado; el consejo está lleno de gente consecuente que lo va a hacer bien"

LC: "Todos necesitamos equilibrar las cuentas. Hemos tenido un impacto importante por ticketing y venta de jugadores, que no hubo. Apostamos por mantener la plantilla del año pasado, cuando podíamos haber hecho como el Valencia, por lo que tenemos una situación comprometida en lo económico. Frente a eso, trabajamos para incrementar los ingresos. El departamento de marketing, con Ramón Alarcón al frente, está haciendo un trabajo espectacular en este sentido. También es importante que podamos hacer fichajes como el de Sabaly, que son de valor alto pero de poco coste. La ultimísima opción sería una ampliación de capital, que vamos a intentar que no se produzca"

SUPERLIGA

H: "Hay que huir de todo lo que no fomente la meritocracia. Todos menos los tres que la formaron, ahora dos, han estado en esa línea. Creemos que, con el potencial social que tiene el Betis, hay que tener oportunidades de estar arriba. Si creamos un club cerrado, con 4-5 invitaciones por año, no sería posible. Y, luego, las formas. Se han equivocado en eso y en el formato. Vamos a estar en contra"

"¿Champions? Debemos trabajar con el escenario que tenemos, la Europa League. Lo otro es complejo"

LC: "Estamos pendientes de la posible sanción a Madrid, Barcelona y Juventus, porque es una posibilidad que está ahí. No nos podemos pronunciar, sino simplemente esperar a ver qué es lo que pasa. Planificamos para nuestra Liga, nuestra Copa del Rey y nuestra Europa League, en lo que estamos centrados"

MULTIDISCIPLINAR

H: "Esto es crecimiento y posicionamiento como marca. Siempre he pensado que, dentro de lo que podamos abarcar en lo económico y en las estructuras, debemos ofrecer una camiseta del Betis a todo chaval que quiera practicar un deporte. Es muy positivo para el club, como nos reconocen fuera de Sevilla. Se están haciendo convenios y vamos a seguir con este proyecto; me gustaría que más instituciones se implicaran. Ayuntamiento y Junta están dando un paso, no tanto como me gustaría, pero hay que entender los tiempos. Echo en falta aportaciones como la Fundación Cajasol o la Diputación, uno de los fundadores del baloncesto que no nos está ayudando, cuando en otros lugares sí lo hace"

"El Betis es una manera de sentir, algo único, lo del alma, que no tienen muchos clubes del mundo. Siempre digo en broma que no me gusta el tiro con arco, pero si veo un tío vestido del Betis tirando con arco, me quedo a verlo"

LC: "La verdad es que este año el equipo de futsal ha hecho un trabajo impresionante. Es un deporte trepidante, un hito que queremos continuar. Por mí, más Betis, que pongas la TV del club y siempre haya un partido de alguna disciplina. Poco a poco, porque el primer equipo siempre es el que tira del carro"