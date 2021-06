Las cifras del 'traspaso' de Alex Moreno y lo que cobraría en el Galatasaray

En Turquía parecen convencidos de que Álex Moreno acabará jugando en el Galatasaray. Varios son los medios turcos que aseguran que todo está avanzado y, aunque después matizan que no habría reunión con el Real Betis hasta esta semana, unos dan las cifras de lo que cobrará el jugador y otros la oferta que el subcampeón de la Super Lig hará al club verdiblanco.

El conjunto turco quiere armar cuanto antes el plantel de la próxima campaña, ya que empiezan a competir muy pronto y lo hacen con la competición a la que dan más importancia: la Champions League. El Galatasaray, al acabar segundo en su liga, disputará la segunda ronda de la fase previa de este torneo, en el que quiere regresar a la Fase de Grupos.

De ahí que esté intentando atar sus primeras opciones cuanto antes. Y una de ellas es, según esos medios, Álex Moreno. El diario Sabah asegura que ya hay un acuerdo con el lateral catalán y que pasaría a cobrar 1,2 millones de euros en el club turco.

Sin embargo, Sporx va más allá y pone las cifras de lo que piensa ofrecer para convencer al Betis. Sería una oferta de cesión con una opción u obligación de compra de entre 3'5 y 4 millones de euros.

Unos números que, para el jugador, no mejorarían lo que se cobra en el fútbol español y, para el Betis, no significarían una plusvalía para un futbolista que llegó por siete kilos y que ahora mismo está valorado -según Transfermakrt- en seis. Y con el que cuenta Pellegrini. Si esa es su propuesta, en Heliopolis les dirán que mejor que no se molesten en viajar.