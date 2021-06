Cordón no esconde nada: habla del central, de una posible salida de Fekir, de Godín, de la cantera...

El director deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, tras más de un año sin poder estar ante los medios, no sólo analizó lo que Salaby podía ofrecer al Betis sino tambien un mercado que, aunque algo mejor que el pasado verano, sigue siendo muy complicado, en el que los equipos están haciendo de momento muy pocos movimientos y no se esperan los grandes desembolsos de 2019.

Busca futbolistas, pero también buenas personas

"El trabajo del Betis es el trabajo de todos, todos los fichajes que pueden ir llegando los vamos buscando para formar un equipo, con las características que el míster demanda y lo que pide el club. Es importante fichar a grandes personas aparte de grandes profesionales".

Tras Salaby, el central...

"Vamos a ir poco a poco. Todo esto es un esfuerzo grande. Hay que ir paso a paso. Tenemos una necesidad con la salida de Mandi y estamos trabajando en ello para cubrirla. Esperemos que se concrete en las próximas semanas. El fútbol es complicado, queremos acertar y estar muy seguros de cada paso que damos".

Cómo prevé el verano

"Si miras como están los mercados, las grandes ligas aún no se ha abierto. Va a ser un mercado bastante largo, vamos a estar todo el veranos con nombres, movimientos, rumores... esperemos tener un buen equipo con vistas a comenzar la temporada. Aunque este año ya lo teníamos".

Posible salida de Fekir

"Fekir es un gran jugador y todo lo que sea buenos jugadores queremos mantenerlos a ser posible. Pero sabemos lo que es el mundo del fútbol. En ningun club del mundo hay un jugador intransferible con una oferta muy sucuenta. Fekir es una piedra angular de nuestro proyecto, queremos tenerlo y mantenerlo y si lo quiere alguien debería venir con mucho dinero".

Los fichajes que va a hacer el Betis

El mercado está muy díficil para todos, hay una crisis mundial. El camino del Betis va a ser muy parecido al del pasado año, queremos gente que venga a aportar, que entusiasme a la afición y que tenga hambre. Mucho o bajo coste no es significativo, porque al final lo que queda es la clasificacion. Nosotros vamos a buscar jugadores que vengan a aportar. Te aseguras más si traes a un jugador de 30 millones, pero no te da total seguridad. Poco a poco, nosotros estamos navegando en estos tiempos de crisis medianamente bien y ése es el camino que debemos continuar. Para poder tener más recursos en el futuro aunque eso no significa que después aciertes".

El supuesto interés por Godín

"Todos los días atribuyen muchos jugadores y todo es muy respetable. Estos son momentos de esto. Sobre Godín y sobre el resto no digo ni sí ni no. Nuestro trabajo está en que aparezcan lo menos posible nombres como el de Sabaly y poder trabajar en la sombra. Ésa al menos es mi forma de trabajar. A Godín lo traje yo al Villarreal, lo conozco desde que fuimos a verlo en el Suramericano 2005 y tengo muy buena relación con él. Sin embargo, los valores económicos en los que se mueven esos jugadores son imposibles para la acualidad del Betis".

Edgar, Rober... apuesta por la cantera

"Hay un plan marcado de futuro con la cantera en general, no sólo con Rodri, Rober o Edgar. El Betis lucha por la cantera. Vamos a comenzar dentro de poco la ciudad deportiva y la cantera tiene que estar presente, es obligatorio. Y que cada año aparezcan uno o dos jugadores en el primer equipo. Esperemos que alguno de los que vaya a la pretemporada se asiente. Toda la preparación del fútbol base va encaminada a luchar por tener jugadores preparados para que el primer equipo tenga recursos. Pellegrini está también muy concienciado de esto".

La influencia de Pellegrini en los fichajes

"Manuel está en plena comunicación diaria conmigo y con la directiva, está muy activo. Su opinión marca las características de los jugadores. Y tratamos de adaptarnos todos a sus exigencias. Y no hay que olvidar que tenemos un nuevo fichaje, que es Camarasa y que es importante para nuestra plantilla.