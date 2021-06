Sabaly desvela cómo se fraguó el fichaje en Barcelona: "Antonio me convenció"

Muy centrado, serio y discreto. Ésa es la imagen que Youssouf Sabaly ha dado en su presentación como nuevo jugador del Betis. En una comparecencia en la que se ha mostrado feliz de fichar por un club de esta entidad, se ha definido y se ha marcado como reto, ante todo, integrarse y crecer junto al equipo.

"Estoy muy contento y orgulloso de estar en el Betis. Es una nueva etapa, un nuevo reto y una nueva cultura y estar aquí me enorgullece", aseguraba el jugador francosenegalés, quien narró cómo se fraguó el fichaje, en una reunión con Cordón en Barcelona, en la que el director deportivo bético le convenció de que el Betis era el equipo ideal para él para seguir creciendo. "La referencia del Betis la tenía de personas de mi entorno, pero el proyecto lo conocí a raíz de un encuentro con Antonio (Cordón) en Barcelona y me convenció la confianza que me transmitió. Me dejó muy satisfecho y por eso firmo por tanto tiempo", indicaba.

En este sentido, el nuevo lateral bético se marcaba como primer objetivo "afianzarse como lateral derecho, aunque pueda jugar en otras posiciones". "Luego, el siguiente reto es colectivo. Adaptarme, integrarme en el grupo, ir etapa por etapa, poco a poco, dar lo mejor de mí mismo y a partir de ahí, ir viendo", significaba Sabaly, quien admite que no conoce al que será su nuevo compañero, Fekir, salvo de enfrentarse a él, y que no ha hablado con Koundé, que fue su compañero en el Girondins, sobre todo porque es "muy discreto" y no quería hablar nada con nadie hasta que no se hiciera oficial.

En cuanto a lo que puede aportar al equipo.... "Me considero un jugador muy técnico, con experiencia, con más de 200 partidos, puedo aportar ofensiva y defensivamente", señalaba. Una definición que también corroboró Antonio Cordón: "Es un jugador muy contrastado, ya lo conocía de Mónaco y en Villarreal también le seguíamos. Nos puede dar soluciones en los dos perfiles, pero especialmente en el derecho; va a sumar en la competitividad dentro de la plantilla, con una forma de ser que se va a adpatar al grupo que hemos creado. Es un jugador muy tranquilo, de vida muy estable y el Betis va a crecer con este jugador y él también va a seguir creciendo aquí", indicaba el director deportivo verdiblanco.