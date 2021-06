Aitor Ruibal celebra su "estabilidad", pone deberes a Cordón y señala el mejor fichaje del Betis

El Real Betis ha anunciado este miércoles la renovación de contrato de Aitor Ruibal, la tercera ampliación que cierra después de las de Joaquín Sánchez (2022) y Víctor Ruiz (2023), a los que cabe unir los fichajes de los laterales Juan Miranda (2024) y Youssouf Sabaly (2024). El versátil atacante catalán firma por cuatro años, hasta el 30 de junio de 2025, en un justo premio a su papel como "ese necesario gladiador", en palabras del técnico Manuel Pellegrini, que el equipo necesitaba para ganar carácter competitivo. La pasada campaña, el de Sallent se erigió como actor prinicipal en la clasificación para disputar la Europa League y se ha congratulado de todo ello en una entrevista concedida a los medios oficiales.

"Estoy muy feliz. Es un premio a un trabajo que me ha permitido seguir vinculado al equipo en el que quiero estar. Ahora, a descansar un poco en vacaciones y pensando ya en volver la próxima temporada y seguir trabajando como hasta ahora", ha confesado Ruibal en el programa 'Todo al Verde', de Betis TV, donde ha valorado mucho la "estabilidad" que ha encontrado por fin después de varias cesiones -FC Cartagena, Rayo Majadahonda y CD Leganés- encadenadas tras el estreno en Primera de la mano de Setién y su buen hacer en el filial en la etapa de José Juan Romero.

"Me da mucha tranquilidad. Estoy de vacaciones, pero tengo mi casa en Sevilla y sé dónde voy a estar. En los últimos tres años volvía a Sevilla para hacer la pretemporada sin tener casa ni sin saber dónde iba a jugar", ha manifestado, al tiempo que reconocía que esta 20/21 ha superado sus mejores expectativas: "No me lo esperaba para nada. Siempre he confiado en mí y en mi trabajo, en que la recompensa iba a llegar, pero no me lo esperaba. Eso sí, he trabajado muy duro para tener esta oportunidad e intentar aprovecharla. Mi sueño era jugar aquí, mi ilusión era volver, pero sabía que era muy difícil hacerme un hueco".

En esta estabilidad hay un nombre determinante, el de Pellegrini. "Empecé teniendo 30 minutos en el primer partido de LaLiga, el equipo estaba ganando y fui 'desapareciendo' porque los compañeros estaban bien. Luego las cosas no salían, yo siempre había seguido trabajando, hubo cambios y nos llegó la oportunidad que buscábamos los que menos jugábamos. A partir del encuentro contra Osasuna he jugado bastante y estoy contento", señalaba sobre el rol que le dio el chileno. "Tengo que mejorar muchas cosas, pero creo que ayudé al cambio de actitud con mi trabajo y mi lucha, creo que ayudé a empujar para ir hacia arriba", ha añadido.

Pese a lo mucho que le ha costado ser titular, Aitor Ruibal no teme que Antonio Cordón le busque competencia. Es más, considera que el Betis tiene que fichar, sí o sí: "Tiene que llegar gente obligatoriamente, porque son tres competiciones y hay que tener una plantilla bastante amplia. Las tres competiciones son muy duras y habrá que hacer muchas rotaciones durante la temporada, pero también es muy ilusionante para todo el equipo y para mí, ni os lo podríais imaginar. Yo venía de dos descensos seguidos y vacaciones tristes. Este año son vacaciones más largas y sé que voy a jugar en Europa, que es algo increíble para mí. Tengo muchísimas ganas de empezar la pretemporada y darlo todo".

No obstante, como ya espetaban los dirigentes del Betis el pasado verano, Aitor Ruibal coincide en que uno de los mejores fichajes que puede tener esta plantilla es el entrenador: "Pellegrini tiene mucha experiencia. No es casualidad todo lo que ha logrado. Villarreal, Málaga, Betis, Real Madrid, City... Siempre juega Champions, se mete en Europa, gana títulos, juega finales... No puede ser casualidad. Es un gran entrenador, toda la plantilla confía mucho en él y esperamos que esta temporada nos vayan las cosas muy bien para poder seguir creciendo".