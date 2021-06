Aitor Ruibal, tras su renovación: "El trabajo no se negocia".

Tras hacerse oficial la renovación de Aitor Ruibal hasta el 30 de junio de 2025, el canterano verdiblanco se ha mostrado "muy contento" pues es toda una recompensa "por el año y por la renovación, pero sobre todos por el año y poder jugar en Europa el año que viene".



El extremo bético ha valorado su andadura en el Real Betis, al que llegó en 2015. "Ya lo vengo demostrando desde que salí del filial, me ha costado mucho llegar aquí. He tenido que salir un par de años fuera, pero al final se me ha dado la oportunidad y he intentado aprovecharla al máximo. El trabajo no se negocia y es lo que tengo por dar", reconocía Ruibal en declaraciones a los medios oficiales.





El trabajo no se negocia. Qué renovación tan merecida, @aRuibal9. pic.twitter.com/Pl0IJGtmEi — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) June 9, 2021