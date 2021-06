Joaquín, su último encuentro con Lopera y la broma del sevillista César Cadaval.

Joaquín Sánchez pasó anoche por el plató de 'El show de Bertín' en Canal Sur y el capitán del Real Betis volvió a dejar momentos memorables contando anécdotas relacionadas con el mundo del fútbol, y entre ellas, la de un casual encuentro con Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, por las calles de Sevilla.

"Hace poco me crucé a Lopera en el centro. Se me quedó mirando pensando si lo iba a saludar. Y se acercó y me dijo 'qué alegría de verte. ¿Tú sabes que el Betis todavía me debe dinero? Aquí tienes a un amigo', me dijo cuando me iba", recordó el portuense, que también valoró su estado físico tras renovar un año más con el club verdiblanco.

"No tengo más cojones que estar bien porque si no me pasan los niños volando. El padre de Emerson es más joven que yo, ni aun así me respeta. Róber, de la cantera, el día que debuté él no había nacido. Mi mujer me decía el otro día que al final iba a ser ella la abuela del Betis", comentó el bético, cuyo secreto no es más que el trabajo: "No hay truco, entrenar más que nadie, descansar más que nadie, comer mejor que nadie y, sobre todo, la ilusión. El fútbol no es sano con esta edad, pero debes estar psicológicamente preparado para no perder la ilusión y sacrificarte. Puedes nacer con un don, pero si solamente te dedicas a hacer eso, por muy bueno que seas... Hay que trabajárselo. Si es difícil llegar, imagínate mantenerse".

Joaquín también habló sobre su pique con sus amigos sevillistas: "Entre los amigos hay guasa y nos pegamos unas hostias... César Cadaval me llamó tras fallar un penalti y me dice 'voy por caminando por República Argentina y acabo de ver caer tu balón'".

Por último, Joaquín volvió a bromear sobre la posibilidad de que Luis Enrique le llame para jugar la Eurocopa: "No hombre, no me estropees las vacaciones. Un diíta me podían llamar para un partido, un pequeño homenaje".