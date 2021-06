México no sólo pide a Lainez para los JJ.OO., sino también a Guardado

"Hasta el momento, sí. Tendré junta este miércoles con Martino y Torrado para ir definiendo esas últimas listas. En lo que me quedé, al parecer, con Lainez no habría problema en ser cedido y Diego podría ser parte de este proceso. Espero que eso se pueda confirmar y llevarlo a los Juegos Olímpicos", explica el seleccionador sub 23 de México, Jaime Lozano, que espera también el permiso del Genk belga por Gerardo Arteaga y que tiene claro quién quiere que sea uno de los tres mayores en la lista definitiva de 18: "Andrés Guardado es muy importante para la selección mayor. Estamos en negociaciones con Gerardo (Tata) para el tema de refuerzos, pero Andrés tiene que saber que es muy importante en la historia; es el capitán del Tri. Es un referente del futbol mexicano, mejor persona. Hay una lista que se tenía que hacer (de 50), pero esa lista al final no nos decía mucho, porque se podían cambiar todos los jugadores. Pusimos algunos jugadores mayores que podían ser tomados en cuenta; Andrés tiene que saber que pienso que es de los mejores jugadores de este país, una gran figura".

La competición de fútbol en Tokio 2021 comenzará el 21 de julio, prolongándose hasta el 7 de agosto, pero, entre concentraciones previas y vacaciones, los participantes en los Juegos se incorporarían a sus respectivos clubes ya con las Ligas nacionales iniciadas, sin pretemporada y casi sin descanso en el caso de Lainez y Guardado, que participaron en la Liga de Naciones de la Concacaf y podrían ir a la Copa de Oro (del 10-J al 1-A) de no ser citados para la magna cita en Japón. Un calendario apretado que, sin duda, afectará al rendimiento en los torneos domésticos, como mínimos a la puesta a punto para estar al mismo ritmo que sus compañeros.