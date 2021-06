Joaquín deja un mensaje para Ana & Olivia

La confirmación de que el cuerpo hayado en el fondo del mar frente a las costas de Tenerife era el de Olivia, la mayor de las de las niñas secuestradas por su padre Tomás Gimeno, ha conmovido a todo el mundo, que ha mostrado su dolor a través de las redes sociales.



Y Joaquín Sánchez ha sido uno de ellos. El capitán del Betis, muy activo siempre en sus perfiles, especialmente en Instagram, expresaba su pesar por esta desgraciada noticia. "No sé qué pensar, no sé qué decir, sentimientos raros y situacion que no soy capaz de comprender ni asimilar. Descansad en paz mis niñas que Neptuno os acompañe hasta las puertas del cielo y envié al infierno a quien os segó la vida de una forma tan cruel !!. D.E.P Ana & Olivia", publicaba el potuense.



Otros jugadores del Real Betis también han mostrado su pesar sobre una desgracia que ha impactado a todos los españoles.