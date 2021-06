El ofertón que rechazó Víctor Ruiz por seguir en el Betis.

El Betis anunció semanas atrás la renovación de Víctor Ruiz hasta 2023, después de que el zaguero llegara el curso pasado como agente libre y firmara por una sola temporada tras romper de manera unilateral con el Besiktas debido a unos impagos que la justicia, posteriormente, le acabó reconociendo. El club turco, de hecho, fue condenado a indemnizarlo con 2'5 millones de euros.

"El Real Betis Balompié y el jugador Víctor Ruiz han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del defensa central catalán. De este modo, queda vinculado a la entidad verdiblanca hasta 2023. Víctor Ruiz llegó a la disciplina bética en agosto de 2020. En la pasada temporada disputó un total de 31 partidos oficiales, 27 en LaLiga y cuatro en la Copa del Rey, anotando dos goles. Sus buenas actuaciones le han erigido en una de las piezas clave en la clasificación del equipo para la disputar la UEFA Europa League la próxima temporada", rezaba en el comunicado con el que el club verdiblanco dio a conocer la noticia. Una renovación importante para los intereses deportivos del Betis, después de una temporada en la que el central catalán ha ido de menos a más hasta acabar cuajando una segunda vuelta prácticamente sobresaliente.

Las primeras conversaciones para darle forma a esta renovación comenzaron el pasado mes de enero, habiéndose sucedido los contactos entre las partes desde entonces y existiendo una predisposición por parte de Víctor Ruiz y su entorno casi desde el principio. Tanto, que incluso ha rechazado ofertas muy importante en lo económico. La confianza depositada por Pellegrini en su figura y el rol que ha adquirido en los últimos meses como bético le ha empujado a apostar por defender la elástica de las trece barras en Europa.

Entre las ofertas que manejaba, una del Al Nassr árabe con la que el zaguero duplicaba prácticamente su ficha actual como bético (ha subido con respecto a la de su primer año) y un contrato por dos años más un tercero opcional en función de objetivos sencillos de cumplir. En el debe, lógicamente, se trataba de una liga de menor nivel que la española, de ahí que Víctor Ruiz, que se encuentra en uno de sus mejores momentos de forma como profesional, haya apostado por seguir ligado a un Betis con el que quiere adquirir aún más galones en el centro de la defensa, especialmente después de que Mandi se haya marchado al Villarreal tras finalizar su contrato como bético.

Víctor Ruiz Torre (San Feliú de Llobregat, Barcelona, 25 de enero de 1989) dio sus primeros pasos en el fútbol en la cantera del RCD Espanyol y debutó con el primer equipo en 2009. En enero de 2011 fue traspasado al Nápoles y en agosto del mismo año fue fichado por el Valencia CF, club en el que estuvo tres temporadas. En el verano de 2014 se incorporó al Villarreal CF y estuvo cinco temporadas antes de que en verano de 2019 firmara por el Besiktas. Ha sido internacional con España en las categorías sub 17, sub 19 y sub 21, con la que se proclamó campeón de Europa en 2011.