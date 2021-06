Dani Martín, cesión frustrada por las lesiones y planes para este verano: "Donde me diga el Betis"

La 2020/2021 ha sido, con diferencia, la temporada más dura de la corta pero prometedora carrera de Dani Martín. Discutido en sus primeras participaciones con el Real Betis en la 19/20, en la que acabó jugando de titular y a buen nivel, todas las partes estaban de acuerdo con la idoneidad de que el portero de 22 años se marchase cedido para foguearse, pero dos graves lesiones lo impidieron. Primero, en verano, una dolencia en el tobillo y luego, de cara al mercado invernal, cuando tuvo que ser operado de la rodilla. Esa convalecencia le ha impedido contar para Pellegrini, le ha dejado sin Euro sub 21 -era un fijo para De la Fuente- y, a buen seguro, le ha privado de un posible debut con la absoluta en la reciente burbuja.

Ahora, "ya casi recuperado del todo", afronta con ilusión una 21/22 en la que su futuro seguirá estando cerca de una salida temporal del Betis, donde además de la competencia con Claudio Bravo y Joel Robles tendrá como rival al internacional portugués Rui Silva. Lo llegó a tener hecho con el Tenerife, aunque había dejado todo en manos de sus agente y del club, por lo que no se enteró hasta después de lesionarse. De todo ello ha hablado el portero asturiano en una entrevista en los medios del club en la que ha asegurado estar "mucho mejor y viendo por fin la luz al final del túnel, sin molestias en el tobillo y prácticamente tampoco en la rodilla".

"Me tocó vivir la cara fea del fútbol. Ha sido un año muy difícil, sobre todo psicológicamente. He pasado por dos lesiones muy difíciles, con el tobillo y la rodilla. La primera es con la selección sub 21, a principios de septiembre antes de un partido contra Macedonia del Norte. En una acción fortuita en un entrenamiento, salté y al caer ya noté que hago iba mal. Me rompí dos ligamentos del tobillo y tuve que operarme. Luego, cuando ya estaba recuperado y entrenando con mis compañeros a buen nivel, me lesioné de la rodilla. Fue también en un entrenamiento, en una acción de arranca y frenada y tuve que pasar otra vez por el quirófano. Ahí te vienes abajo, la verdad. Dos meses de baja con el tobillo y luego casi ocho meses por la rodilla".

"Si hubiese sabido que ya estaba pactada mi salida como cedido, quizás me habría frenado, pero quién sabe. Siempre hay que ir al cien por cien. Quién te dice que me voy cedido a un club con menos medios que el Betis, me lesionó igual y la recuperación es peor... Nunca se sabe. Ahora sólo pienso en que voy cogiendo el ritmo, que no se me hinche la rodilla y disfrutar de lo bonito del fútbol. Es difícil entrenar solo durante tanto tiempo, pero esto es lo que me gusta, me apasiona y siempre doy el máximo para intentar estar bien. Se puede fallar o no, pero siempre hay que ir al cien por cien. Son cosas que pasan. Me ha ayudado también a ser más fuerte, física y psicológicamente, en alimentación, en cómo cuidarme...", ha añadido, dando las gracias a los servicios médicos y al club verdiblanco.

Para colmo de casualidades, la segunda lesión le pilló también justo antes del que todo apuntaba que iba a ser su debut en esta 20/21, curiosamente, en su casa, en El Molinón de Gijón en un choque copero contra el Sporting, pero tuvo que verlo por televisión, sólo 48 horas después de su segunda operación. "Entonces estaba Claudio Bravo lesionado y sí, tenía opciones de jugar allí", ha recordado con resignación un Dani Martín que, con o sin cesiones de por medio, mantiene su objetivo de triunfar con la camiseta del Betis.

"Jugaré donde me diga el club", señala sobre su total predisposición a retomar este verano los planes de una posible cesión, remarcando, eso sí, que cualquier salida será para volver más fuerte: "Es mi objetivo. Me encantaría triunfar aquí. Es por lo que vine y por lo que sigo trabajando al máximo cada día. Si no, me quedo en mi casa, estudiando o trabajando en cualquier cosa. No juego para ser uno más, quiero triunfar. Las cosas no me han salido bien, pero tengo confianza plena en que mi momento va a llegar y voy a triunfar en el Betis. Nunca se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla. Es mi sueño, siempre voy a luchar por estar al máximo nivel. Me costó adaptarme, es verdad, pero el mejor Dani Martín está por llegar, de eso no me cabe ninguna duda", ha manifestado el joven cancerbero.

"Se aprende mucho de Claudio y Joel. Son muy buenos compañeros, te ayudan mucho y te aprietan, que al final es lo que te hace mejorar. Con Joel ya había estado el año anterior y siempre ha sido un ejemplo para mí. Yo venía de otra manera de trabajar en el Sporting y esto es otro nivel. Se ve la exigencia y Joel me ayudó mucho a adaptarme. Este año, a Claudio le ves su experiencia, siempre está encima para que los compañeros no fallen y te exige dar el máximo", ha resaltado Dani Martín sobre sus compañeros en la portería.