El otro 'fichaje' del Betis 21/22 sigue con el plan fijado por el club

El plan de Víctor Camarasa sigue siendo el mismo que se marcó meses atrás, cuando comenzó su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió hace prácticamente un año y que le privó de defender la elástica verdiblanca a lo largo de la pasada temporada.

El de Meliana y el club quieren que Camarasa sea un fichaje más para el Betis 21/22, que volverá a Europa. Y en ello sigue trabajando Camarasa, quien prácticamente no está teniendo vacaciones este verano. A diferencia del resto de sus compañeros, que gozan de un merecido descanso desde que la temporada pasada llegó a su fin, Camarasa ha continuado en Sevilla a lo largo de todas estas semanas. Y aquí, en la capital hispalense, ha continuado con su trabajo específico para volver mejor que nunca. Incluso los fines de semana, cuando ha aprovechado en un par de ocasiones para escaparse a Valencia junto a sus amigos y familia, ha seguido preparándose el bético, que tiene entre ceja y ceja volver en igualdad de condiciones que el resto del plantel el próximo 5 de julio, cuando comienza la pretemporada el grupo liderado por Manuel Pellegrini.

Tras incorporarse al trabajo grupal en el tramo final de la temporada pasada, cuando comenzó haciendo rondos y finalización junto al grupo para que poco a poco fuera progresando en la carga bajo la atenta mirada del cuerpo técnico del club y de los servicios médicos de la entidad heliopolitana, el futbolista ha acelerado en las últimas semanas hasta el punto de intentar llegar como uno más. La idea no es otra que cumplir lo que no pudo el curso pasado, por la lesión: ser importante para los planes de Pellegrini. Y es que tanto el técnico chileno, quien lo conoce muy bien, como Cordón tienen mucha confianza depositada en el futbolista, del que esperan que sea una pieza clave del conjunto verdiblanco a lo largo de esta 21/22 tan exigente.

Sin ir más lejos, el propio Pellegrini ya lo quiso tener a sus órdenes cuando estuvo entrenando en Inglaterra, aunque las circunstancias no acabaron de darse. "En mi paso por la Premier coincidí con ellos, siempre me dejó claro que confía en mí, Antonio Cordón también. Es algo que tengo como una espinita porque quizás era el año pero no podemos lamentarnos, tengo que estar preparado para lo que viene. Yo venía con esa ilusión este año de triunfar aquí, una lesión es dura pero más si cabe teniendo las expectativas que podía tener. Es algo que tengo ahí y tengo que sacar", comentó Camarasa semanas atrás.

Por tanto, si todo sigue como hasta la fecha, la larga y dura recuperación de Camarasa dará sus frutos pronto. El bético, ahora, gozará de un breve descanso en Mykonos junto a los suyos para volver en los próximos días a su plan de trabajo y entrar en la última fase, previa a la pretemporada con el Betis.