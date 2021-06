Luiz Felipe, objetivo del Real Betis, con una oferta para renovar con la Lazio

Luiz Felipe, central de la Lazio de la Serie A de Italia, es uno de los principales objetivos del Real Betis Balompié para reforzar la posición de central este verano, puesto que cumple con los requisitos futbolísticos que tanto Antonio Cordón como Manuel Pellegrini creen adecuados para que la defensa bética de un salto de nivel para la exigente temporada que se avecina, en la cual el cuadro verdiblanco tendrá que competir en tres competiciones de alto nivel: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey.

A pesar de ser uno de los señalados en la lista, la incorporación del zaguero brasileño no será fácil, puesto que a su valor de mercado, tasado en 20 millones de euros, se le une la intención del conjunto de la capital transalpina en renovar al futbolista. Así lo asegura el Corriere della Sera, que publica que la Lazio pretende prolongar la vinculación del defensor hasta 2026, ya que su relación contractual finaliza en el verano de 2022 y eso hace que Luiz Felipe sea un activo muy codiciado en el mercado de fichajes, puesto que podría salir por un precio asequible en comparación con su valor real.

Luiz Felipe no ha tenido mucha suerte en la última temporada debido a una lesión de tobillo que le ha impedido rendir y jugar todo lo que esperaba. Aun así, en el Betis ven al futbolista como una oportunidad de mercado para reforzarse con un central joven, tiene 24 años solamente, con mucho margen de proyección.

Aun así, el zaguero de la Lazio no es el único que maneja Antonio Cordón, ya que en su lista también aparece Fabián Balbuena, central paraguayo del West Ham United que ha acabado contrato con la escuadra londinense, con la que no renovará, y que está pensándose si aceptar la propuesta que le ha llegado desde las oficinas del Benito Villamarín. Además, de Luiz Felipe y Balbuena existe un tapado cuyo nombre no ha transcendido pero que según apuntan es un nombre con experiencia en grandes clubes.

Antonio Cordón tiene como principal objetivo la incorporación de dos centrales en este mercado que complementen y mejoren el nivel de la zaga del Real Betis, puesto que después de la salida de Mandi al Villarreal CF y la más que probable de Sidnei, que tiene el cartel de transferible, Manuel Pellegrini solamente cuenta con Víctor Ruiz, recientemente renovado por dos temporadas, y Marc Bartra, como defensores centrales de garantías.

Lo que parece claro es que los centrales, o al menos uno de ellos, estarán para el comienzo de la pretemporada del Real Betis Balompié, la cual está fijada para el próximo 5 de julio, día en el que se realizarán los primeros reconocimientos médicos.