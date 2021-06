El Real Betis mima el Benito Villamarín

En el Real Betis Balompié están deseosos de comenzar la nueva temporada. La clasificación para la próxima UEFA Europa League, las buenas prestaciones y actuaciones en la campaña pasada, la confianza que se tiene en el trabajo de su entrenador, Manuel Pellegrini y la ilusionante planificación deportiva que está llevando a cabo Antonio Cordón, como director general deportivo de la entidad, está llenando de ilusión a todo el beticismo y, por ende, hace otear el horizonte con moderado optimismo.



Por todo ello, no es raro ver que el Real Betis utilice sus redes sociales para mandar mensajes motivacionales a sus aficionados y hacerles, de paso, la espera algo más corta, pues hasta el segundo fin de semana de agosto no habrá fútbol oficial.



El último mensaje que ha querido compartir el cuadro verdiblanco es el trabajo que se está realizando en el césped de su casa, del Benito Villamarín, el cual está siendo preparado y acondicionado con mimo para que esté en las mejores condiciones posibles. No hay que olvidar que el verde del coliseo de Heliópolis tendrá una carga extra en el curso futbolístico que se avecina, puesto que los de Manuel Pellegrini tendrán que competir en tres competiciones: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey.



Ese último trofeo visitará el Benito Villamarín siempre y cuando el Betis vaya pasando rondas contra equipos de inferior categoría y si, posteriormente, tiene suerte en el sorteo contra clubes de Primera división.





¡Preparando la próxima temporada! pic.twitter.com/pQTunpM3FX — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) June 18, 2021