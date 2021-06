Las obras de la nueva ciudad deportiva del Betis se retomarán antes de final de año

El 13 de mayo de 2019 el Real Betis presentaba en sociedad el proyecto de su nueva ciudad deportiva, situada en Dos Hermanas. Un complejo deportivo destinado a aglutinar a todos los escalfones inferiores y equipos profesionales del Real Betis. Sin embargo, apenas un año después este gran proyecto tuvo que dejarse en 'stand by' por la sobrevenida crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. Pero el proyecto pronto será retomado, al menos esa es la intención de la cúpula directiva helipolitana. Y así lo ha expresado el Consistorio de Dos Hermanas en palabras de Agustín Morón, portavoz del Ayuntamiento nazareno.

"El proyecto continúa su marcha y está vivo, muy vivo. Precisamente esta misma semana hemos tenido una reunión de trabajo entre el alcalde y el presidente del Betis, en la que ha estado presente el consejero que lleva más directamente los asuntos de la construcción de la nueva ciudad deportiva, el señor Ozgur Unay, además de otros técnicos del club, en la que nos han informado ampliamente de los plazos previstos, en qué consistirán y demás aspectos de las obras", señaló Morón.

En cuanto a los plazos previstos, Morón no quiso dar demasiados detalles a la espera que sea el propio club quien los facilite: "Sí puedo adelantar que, tal como estaba previsto, el proyecto se realizará en varias fases, las cuales se han adaptado a la situación actual. Y la primera fase es una actuación de envergadura, con un presupuesto importante, que estimo superará los 20 millones de euros seguramente, y que incluirá el cerramiento, viarios, suministros, varios campos de juego y entrenamiento de césped natural y artificial, el edificio principal... En cierta medida, se puede decir que las obras ya han empezado. El primer paso de cualquier obra, antes de poner un ladrillo, hay un trabajo previo de estudio, proyecto, planificación... que también son parte de la obra. Si se refiere a la visualización de movimientos de tierra, maquinaria y personal in situ, será en este año, en el último trimestre. Pero ya digo que debe ser el Betis quien informe con más precisión".

Además, el Ayuntamiendo de Dos Hermanas mostró su total confianza en el proyecto y en el Real Betis y desvinculó que dicha obra esté vinculada al mejor o peor momento deportivo por el que pueda pasar el Betis en los años venideros: "El gobierno municipal tiene plena confianza en la directiva actual del Real Betis Balompié. Nos parece que están haciendo una correcta labor en lo que respecta a la ciudad deportiva. Desde que comenzamos a plantear la posibilidad de acogerla en Dos Hermanas, han hecho un planteamiento muy serio, técnico y desde nuestro punto de vista, muy apropiado. Sin la pandemia ahora estaría más avanzada, pero lo importante es que el proyecto sigue adelante y consolidado. El Ayuntamiento de Dos Hermanas no entra en cuestiones deportivas, faltaría más. Lógicamente desea lo mejor para el Betis, como al resto de equipos. Y sin duda, si le va bien en lo deportivo, será mejor para el resto de facetas. Pero la ciudad deportiva es un objetivo estratégico que entiendo que no puede estar condicionado por otros factores, porque los frutos de la cantera son a medio y largo plazo. Pero la ciudad deportiva no es sólo para entrenamiento y competiciones de la cantera, también para el Betis Deportivo, Futbol femenino, para las distintas secciones deportivas del club... Estoy seguro que la primera plantilla hará uso de la ciudad, para los entrenamientos, recuperación de lesiones, reuniones técnicas, habrá espacios de ocio y entretenimiento para los jugadores y mucho más. La trayectoria deportiva unas veces será mejor y otras, no tan buena. Pero la ciudad deportiva ayudará en todas las facetas".

Por último, Morón desveló que la entidad verdiblanca cuenta también "con financiación a través de subvenciones de Fondos de la Unión Europea, que 'obligan' a tener adjudicada y empezadas las obras antes de final de este año, siendo requisito que sea un proyecto sostenible". "No obstante, el Ayuntamiento tampoco entra en aspectos económicos del Betis. Es una cuestión interna del club. Lo que está claro es que, en los tiempos que corren, cualquier club moderno que quiera estar en puestos de prestigio y tener una economía saneada, debe tener una cantera fuerte. Y eso requiere instalaciones y medios adecuados. El presupuesto inicial que se barajó al principio para toda la ciudad deportiva se costearía con la venta de un 'Fabián'. Ese dato ayuda a comprender la rentabilidad que puede tener una infraestructura estratégica de este tipo", finalizó.