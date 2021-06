Canales critica que "Van der Vaart escupa para arriba" y habla de su ausencia en la Euro: "De los palos se aprende"

La selección española no ha comenzado bien la Eurocopa con dos empates en los primeros partidos contra Suecia y Polonia, se la juega contra Eslovaquia y está recibiendo muchas críticas. Entre las más ácidas, las de un viejo conocido de la afición española y verdiblanca como es el jugador neerlandés Rafael van der Vaart, que defendió las camisetas del Real Madrid y el Real Betis en LaLiga. Muchos jugadores nacionales han contestado al polémico exfutbolista. El último, uno de los capitanes del conjunto heliopolitano e internacional como es Sergio Canales.

"Me ha sorprendido lo de Van Der Vaart. Siendo exfutbolista, me sorprende porque si escupes para arriba te va a caer para abajo, seguro", señaló el jugador del Betis en una entrevista para Radio Marca. "Estas cosas suelen venir bien de cara al vestuario", añadió, considerando que las injustas palabras del neerlandés -muchos le han recordado que sale en la foto del gol de Iniesta que dio el Mundial a España- pueden motivar al vestuario de la Roja.

Van der Vaart comenta los partidos de la Eurocopa en una televisión local de su país (NOS) y durante esas retransmisiones, ha cargado duramente contra el equipo de Luis Enrique: "Es horrible. Espero que juguemos contra ellos. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No tienen ningún jugador que sepa dar un pase definitivo".

"En el fútbol siempre se ponen grandes objetivos pero nosotros vamos al partido del día en los equipos. Pero no es nada descabellado que se pueda ganar la Eurocopa. No es fácil ganar partidos. Falta ganar uno que nos empuje y de la confianza. Si lo hacen hoy será perfecto. Sólo hace falta eso porque nadie discute la calidad del equipo", consideró Canales, que se deshizo en elogios hacia sus compañeros y no ocultó su decepción tras quedarse fuera de la convocatoria pese a haber sido un fijo en la fase de clasificación, tanto con Luis Enrique como con Robert Moreno.

"El gran objetivo personal de esta temporada era jugar la Eurocopa, pero de los palos se aprende", admite Canales, quien nota el cariño del público, del verdiblanco y de todo el país, ya que su ausencia en la lista de 24 ha sido una de las más criticadas. "He recibido mucho cariño de todo el mundo". Entre ellos, el presidente del eterno rival, José Castro, quien echó de menos al centrocampista cántabro en el listado de internacionales. "Navas debería haber estado, pero también Jordán y Suso. ¿Canales? También, claro que sí. Respetamos al seleccionador, es difícil hacer un cambio generacional", señaló el mandamás del Sevilla FC en la SER.

Y es que a nadie se le olvida que Canales ha rendido a un niver superlativo en este 2021 y que ha jugado a un altísimo nivel siempre que ha sido convocado por la selección. Es más, después de mucho tiempo de tregua por las lesiones, su peor momento de esta pasada 20/21 fue precisamente cuando se lesionó en un partido con España. Tuvo un pronóstico inicial de tres meses, pero trabajó a destajo y redujo la inactividad a sólo cuatro semanas. "Cuando tienes tantas lesiones graves en tu carrera te planteas si podrás volver al nivel de primera, pero me puse cabezón y conseguí el objetivo previo a las lesiones", contestó el jugador del Betis sobre su fortaleza mental.