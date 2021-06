Si Hummel viste al Betis en la 22/23, será la tercera marca (de 11) que repita en 115 años: descúbrelas todas

Han sido, según especialistas como @BetisShirts, once las marcas de ropa deportiva que han vestido al Betis a lo largo de sus casi 114 años de vida. Bueno, en realidad, una decena, pues Monthalt, que tenía la exclusiva durante los 60 y los 70 del siglo XX en toda España, no fue reconocida como una firma al uso hasta bastantes años después. De hecho, sus camisetas no incorporaban logos ni detalles significativos, por lo que cabe considerar a Meyba como la pionera en Heliópolis. Después, pruebas esporádicas (sin recuerdos gráficos o casi) con Eder y Adidas antes de un carrusel en el que destaca, por encima de todas, Kappa, con la que los heliopolitanos están a punto de terminar su vinculación.

De hecho, se rumorea que será Hummel la que vista al club de La Palmera en la temporaada 22/23, convirtiéndose en el tercer espónsor técnico que pueda presumir de haber vivido dos etapas diferentes con un Betis normalmente fiel a sus proveedores. Sólo una firma estuvo una temporada, precisamente una de las que estaría apostando por relevar a los turineses. Gracias al impagable archivo fotográfico del propio Real Betis Balompié, Betistórico, @BetisBohemio, @LaPieldelBetis, Betisweb y, sobre todo, Manquepierda.com, sin olvidar a Lince Photo Agency y UESyndication, el repaso a las marcas que han vestido a los verdiblancos ha sido posible.

Descubre todas las firmas que han vestido al Betis a lo largo de su centenaria historia en nuestra galería.