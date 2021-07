Argentina se rinde a Guido, al que ya comparaban con Xabi Alonso, Busquets o Kroos

Su gran temporada en el Real Betis y sus buenos minutos en la Copa América han despertado los elogios de toda Argentina. El prestigioso diario La Nación ha dedicado un detalladísimo reportaje sobre la vida deportiva del futbolista nacido en Sáenz Peña en el que exentrenadores y excompañeros del bético desvelan secretos de sus distintas etapas.

"Va a ser muy difícil reemplazarlo. Yo lo pongo a la altura de Xabi Alonso, Busquets, Toni Kroos", comparó Ariel Holan, su entrenador en Defensa y Justicia en 2016. Regresó a River y estos lo vendieron al Xolos de Tijuana a cambio de 1,75 millones de euros para al año siguiente fichar por el América por más de seis millones de euros.

El propio Guido recordaba lo difícil que le resultó salir de River, pero que era una decisión que tenía que tomar. "En el momento en que tomé la decisión hablé con Marcelo (Gallardo). Me vino a hablar y me dijo que era bueno para mí en ese momento, para jugar. Me aconsejó, me dio su apoyo y una o dos veces hablamos cuando yo estaba a préstamo", recordó el bético en el podcast 'Basta Chicos', del periodista Santiago Marani.

Sus inicios en el América no fueron fáciles. Tres expulsiones en los primeros partidos pero se repuso, se hizo el dueño y señor del mediocampo del equipo en enero de 2020 daba el salto a Europa de la mano del Betis. En Sevilla pagó la adaptación en la segunda mitad del campeonato, pero la pasada temporada fue la de la consagración de Guido Rodríguez, destacan en Argentina.

"La cumbia, el mate, su mujer Guadalupe y su hija Francesca (8 años) forman parte del día a día de Rodríguez en Sevilla", relata La Nación sobre el centrocampista del Betis que "usa la indumentaria oficial de Argentina para pasearse de la cama al living". "En sus redes sociales hay espacio para homenajear al #NiUnaMenos y para recordar a los héroes de Malvinas con una canción de Ciro y los Persas. Guido Rodríguez, el hombre que dio toda la vuelta al fútbol hasta encontrar su lugar, disfruta con este presente", finaliza el reportaje.