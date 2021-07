La afición del Real Betis, protagonista del spot de la campaña de abonados

La afición del Real Betis es la gran protagonista del spot de la campaña de abonos 2021/2022. Después de un año sin su hinchada, el cuadro bético quiso así agradecer a su público, al cual ha añorado en el Benito Villamarín, y darle así la bienvenida a la que es una de las temporadas más ilusionantes en tiempos recientes en la que disputará tres competiciones.





Ramón Alarcón, director general de negocio del Real Betis Balompié, pasó por los medios de comunicación del club verdiblanco, para presentar la nueva campaña de abonados de cara a la próxima temporada 2021/2022, con lema 'Ganas de Betis', y explicar así todos sus detalles.mostró su satisfacción por la vuelta del público a las gradas del"532 días sin nuestra gente. Ellos nos los dicen que están deseando volver, y nosotros también, jugador, primer equipo, que esa liturgia lo hemos echado en falta y por fin ese día se ve más cercano. El 22 de agosto, en siete semanas, en teoría volveremos a tener público en nuestro estadio".Sobre el aforo permitido, que depende de las autoridades sanitarias. "Llevamos trabajando mucho tiempo. Hace dos semanas el Gobierno anunció que se levantaban las restricciones y serán las Comunidades Autónomas las que limiten cómo se va a volver, pero ahora mismo las previsiones son que habrá un aforo importante y nuestra intención es que todos los abonados puedan venir y si no es así una buena parte de ellos. Tenemos mucha ilusión, porque tendremos un gran ambiente".Los precios no varían: "No cambian los precios de los abonos. Son los mismos que en la 2019/2020. Las personas que tengan Dinero Betis servirán como descuento para el pago de este abono. Ese dinero es suyo y no lo pudieron disfrutar".Cambio en el diseño del carné: "Teníamos otro diseño preparado, pero con el fallecimiento de Luis Sol lo cambiamos para darle el reconocimiento que merece".