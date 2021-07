Rober: "Vengo a darlo todo y con la ilusión de formar parte de la primera plantilla".

Los integrantes de la primera plantilla del Real Betis citados en el día de hoy en la ciudad deportiva Luis del Sol han pasado los pertinentes reconocimientos médicos y entre ellos estaba el canterano Rober González. El mediapunta extremeño regresa a la disciplina verdiblanca tras jugar cedido en la UD Las Palmas y espera poder convencer a Pellegrini de que tiene hueco en el Betis de la 21-22 desde mañana mismo, cuando viajen hasta Suiza para realizar el primer 'stage' de la pretemporada.

"Vengo con muchas ganas y mucha ilusión de darlo todo, para poder quedarme y formar parte de la primera plantilla. Son tres competiciones, se necesita una plantilla amplia, ojalá pueda formar parte de la plantilla y poder disfrutar aquí muchos más años", reconocía el bético a los medios oficiales del club.

"Mi objetivo es quedarme, afianzarme en el equipo. Que el míster pueda confiar en mí y que se lo demuestre con ganas e ilusión en el campo", añadía el canterano, que también valoró su pasada temporada en Las Palmas: "Como futbolista y como persona he madurado. Me ha ayudado mucho a crecer y a entender muchas facetas del juego que quizás todavía no había desarrollado. Ha sido un año muy importante para mí".