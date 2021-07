Camisetas Betis 22-23: entre una marca propia y un tanteo 'top'

Todavía no se han presentado las nuevas camisetas del Real Betis para la temporada 21-22 y ya se está hablando y mucho de la marca que vestirá a los verdiblancos a partir de la 22-23. Como ya hemos publicado anteriormente, la vinculación entre Kappa y el Real Betis finaliza esta temporada aunque en el contrato firmado en 2019 se estipulaba que la marca italiana tiene un derecho de tanteo por el que, en el caso de igualar la oferta de otra marca, vestiría al Betis al menos por una campaña más.

Y eso es lo que ha sucedido ya en un par de ocasiones. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Kappa ya ha igualado dos ofertas que han llegado a la planta noble del Benito Villamarín, siendo posiblemente una la de Hummel y otra que también vistió ya al Betis en el pasado, con todas las miradas en Umbro o Macron.

Pero, además, el Betis ha recibido en las últimas fechas una oferta de una marca 'top' en cuanto a prendas deportivas. Una oferta que, según ha podido saber ED, está siendo estudiada en estos momentos para trasladarla o no a Kappa, que muy difícilmente podría igualar en su derecho de tanteo pues se trataría de una oferta muy competitiva, de una marca ya afianzada en España pero que busca más presencia, por lo que no se trataría de la incipiente Castore, que ya ha sido relacionada con el Sevilla FC, y todas las miradas apuntarían a marcas como New Balance o Puma.

Esta oferta brinda al conjunto verdiblanco desde el primer año prendas que no serían de catálogo, que tendrían su base en 'templates' para luego incluir algún diseño especial en algunas de las camisetas. Además, ofrecería un alto porcentaje de ingresos por ventas, algo muy importante tras la crisis económica provocada por la Covid-19.

Tanto es así que en el propio Consejo directivo del Real Betis hay cierto debate en torno al camino que tomar a partir de la próxima temporada. Pues una parte de él es partidario de volver a crear una marca propia, como ya se hiciera con 'RBb' precisamente después de romper el contrato con Kappa. En aquella época, el Betis usó su propia marca de ropa deportiva y los ingresos por ventas aumentaron considerablamente. Otros, por el contrario, son partidarios de buscar una alianza con una marca conocida.