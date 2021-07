La Pista Central del Betis: una 'short list' muy viva, cuentas, ofrecimientos y tapados

El Real Betis 21/22 echará a andar este sábado con un amistoso ante el Winthertur de Suiza, país en el que desarrolla la primera parte de la pretemporada el equipo de un Manuel Pellegrini que sigue sin perder el optimismo y que confía en que antes del cierre del mercado estival de fichajes llegue algún que otro refuerzo más. Sobre todo, el ansiado central, la gestión que más dolores de cabeza está dando y que más está poniendo a prueba la paciencia y la persistencia del director general deportivo heliopolitano, Antonio Cordón.

Con tres fichajes a coste cero con los que ha reforzado la portería (Rui Silva) y los laterales (Sabaly y Miranda), amén de las tres renovaciones (Joaquín, Víctor Ruiz y Aitor Ruibal), el gran cometido de la comisión deportiva del Betis es encontrar a ese central que llegaría para ocupar el vacío que deja la marcha al Villarreal de Aïssa Mandi. Es decir, falta el central titular, una de las piedras angulares del proyecto. Eso sí, que no haya novedades o que no estén cristalizando las pocas que se van conociendo no significa que Cordón y su equipo de trabajo no insistan a diario en satisfacer esta carencia.

De hecho, diversas fuentes de toda solvencia consultadas por ESTADIO Deportivo han dibujado la hoja de ruta que viene recorriendo el Betis en la búsqueda de ese nuevo jefe de la zaga verdiblanca. De manera aproximada, porque está en constante movimiento. En este sentido, cabe destacar que aunque las circunstancias intimidan las buenas gestiones del club, el radio de acción es más amplio de lo que se viene contando. Como ya adelantó este periódico, en una reunión a mediados del mes pasado, la comisión deportiva elaboró una 'short list' con nombres concretos y un perfil más que definido.

Sin embargo, éste es un 'listado vivo', en el que en las últimas semanas han cambiado varios de los futbolistas apuntados en él y en el que no sólo hay una pista central a la que se aferran en silencio Cordón y Pellegrini, sino que reciben constantes ofrecimientos -esta semana, sin ir más lejos, ha rechazado varios- y existen aún dos 'tapados' cuyo seguimiento no ha trascendido en prensa hasta el momento. Es más, había un tercero, que es el internacional paraguayo Omar Alderete, descartado por motivos obvios: acaba de fichar por el nuevo Valencia de Bordalás.

Víctor Chust, la opción más solida a día de hoy

Esa de Alderete sería la primera novedad. La segunda, y quizás la más importante, es la solidez que tiene el canterano del Real Madrid Víctor Chust en la agenda bética. El joven central, que tuvo minutos con el primer equipo de la mano de Zidane, ha acabado contrato con el Castilla y ha sonado para varios clubes, además de rumorearse una posible oferta de renovación de los blancos.

No obstante, lo que ED ha podido saber es que a día de hoy es la opción más valorada por los rectores del Betis; hasta el punto de que tanto Cordón como Pellegrini le han telefoneado en más de una ocasión. Manejan numerosos informes y vídeos que avalan su opinión e incluso la mejoran. Su nombre surgió como candidato a suplir la (deseada pero aún muy parada) salida de Sidnei y a día de hoy le ven incluso capaz de competir por entrar en la rotación con Bartra, Víctor Ruiz y otro zaguero más que llegaría si consiguen buscar acomodo para el brasileño.

La última conversación con Rugani

Además de los dos tapados (tres con Alderete) y de Chust, en los planes del Betis hay un jugador que permanece ahí pese a que cada día se antoja más compleja la operación. Sin duda, Daniel Rugani cumple a la perfección el perfil de jugador con experiencia en Europa y en competiciones continentales que busca Cordón, pero su llegada sólo sería posible si el mercado sigue avanzando y ni la Juventus ni el central encuentran algo que le convenza.

La última conversación que han mantenido acabó con el ofrecimiento del Betis de acoger una cesión -remunerada posiblemente- en la que la Juve aceptase asumir una jugosa parte del salario de Rugani, que asciende a 3 millones netos anuales, cifra del todo inasumible. Por diversos motivos, Cordón está 'obligado' a esperar. El italiano tiene bastantes pretendientes, aunque casi todos con el mismo problema económico. Los dos tapados que manejan están estudiando varias propuestas antes de decidir y no se intuye una decisión inmediata.

La verdad del 'caso Balbuena'

Precisamente este último motivo, el monetario, ha sido uno de los factores que sacaron de la lista a uno de los que han sonado con más fuerza: Fabián Balbuena. El zaguero internacional quedó libre tras acabar contrato con el West Ham, pero como ya informó ED estaba pidiendo un contrato de tres o cuatro años a razón de 2,5 millones netos por cada uno de ellos y el Betis tuvo que plantarse en una ficha de 1,5 kilos con dos temporadas y opción a una tercera, como la mejor de las ofertas que podía presentarle antes de que se comprometiese con el Dinamo de Moscú.

La negociación existió, pero el nombre de Balbuena no llegó a estar nunca en esa 'short list' elaborada por el equipo de Cordón mediante numerosos seguimientos y cálculos económicos. Su nombre fue más bien un anexo a petición de Pellegrini, que también estuvo presente en el último cónclave de la comisión deportiva y que pidió tantear a su expupilo, algo a lo que el Betis accedió.