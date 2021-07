Los pretendientes de Álex Moreno exploran otras opciones

Álex Moreno está siendo uno de los nombres propios en el Real Betis Balompié por los múltiples equipos a los que ha sido vinculado durante este mercado de fichajes, que no hay que olvidar que acabar de empezar.



A pesar de su irregular rendimiento durante la temporada pasada, el zaguero catalán mantiene un buen cartel en diferentes mercados, habiendo despertado el interés de varias escuadras del continente europeo.



Uno de los equipos con el que más se le ha relacionado es el Galatasaray. El conjunto turco llegó a entablar conversaciones con el Betis, ofertando cesión con opción a compra o un traspaso por unos dos millones de euros. Cifras que se sitúan lejos de las exigencias béticas, que deseaba, al menos, amortizar su fichaje, alrededor de los cinco millones de euros. Debido a está congelación de las conversaciones, el Galatasaray empezó a fijarse en otros futbolistas para cubrir sus carencias en el lateral zurdo y ya parece haber encontrado el adecuado, siendo el elegido, Ezgjan Alioski.



Según avanza Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Galatasaray está preparado para completar un acuerdo con Alioski, el cual era agente libre tras finalizar contrato con el Leeds United, que se decantó por Junior Firpo para mejorar su costado izquierdo de la retaguardia.





Galatasaray are set to complete the agreement with Gianni Alioski to sign former Leeds fullback as free agent. ???? #Galatasaray #LUFC



Deal at final stages for Alioski to Gala after talks collapsed with Patrick van Aanholt - no agreement on personal terms with the Dutch LB.