El Benfica, que se interesó por William Carvalho, encarrila al centrocampista Meïté

El Benfica, uno de los clubes que más interés ha mostrado por hacerse con los servicios futbolísticos de William Carvalho, actual centrocampista del Real Betis Balompié, está a punto de cerrar la contratación de Soualiho Meïté, mediocampista, por ahora, del Torino, a razón de unos 7 millones de euros.



Según apunta Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, la operación se completará en las próximas horas. Lo que traerá también consigo la marcha de Gedson Fernandes de la entidad portuguesa.





After João Mario, Benfica will announce soon Soualiho Meïte as next signing. Agreement completed with Torino for €7m. Personal terms to be agreed in the next hours. ?? #Benfica



Chiquinho will not be part of the negotiation. Gedson Fernandes could leave Benfica in the next days.